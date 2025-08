Áttörés a Messinai-szorosnál: elfogadták a Szicíliát és az olasz szárazföldet összekötő gigahíd tervét

Jelenleg a Szicília és a calabriai Villa San Giovanni közötti utazás komphajókon zajlik, amely akár több órát is igénybe vehet. A híd ezt az időt tizenöt percre csökkentené.

Tüntetések a Szicíliát az olasz szárazfölddel összekötő függőhíd ellen

A projekt nem csak támogatókra talált. A Legambiente, a Greenpeace és a WWF környezetvédelmi szervezetek élesen bírálták a beruházást, költséges és kockázatos vállalkozásnak nevezve. A CGIL, Olaszország legnagyobb szakszervezete szerint a híd helyett sokkal fontosabb közmunkákra kellene költeni az állami forrásokat.

Salvini ugyanakkor folytatja a lakossági egyeztetéseket is: személyesen mutatja be a híd terveit a calabriai és szicíliai kiindulópontokon, valamint találkozik a kisajátítások ellen tiltakozó helyi földtulajdonosokkal is.