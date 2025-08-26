Szijjártó Péter: Zelenszkijék a magyarokat és a szlovákokat támadják, „ez felháborító, botrányos!"

Ismét a Harcosok órája vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel. A műsor témái között szerepelt, hogy az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot: tovább támadják a Barátság vezetéket, ha nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását – számolt be a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter szerint amit Ukrajna csinál, az állami terrorizmus / Fotó: NurPhoto via AFP

A külgazdasági és külügyminiszter és Németh Balázs a legújabb ukrán támadásokról is beszélgetett. Elhangzott, hogy Zelenszkij elnök vasárnap azt mondta: addig lövik a Barátság vezetéket, amíg Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. „Ez felháborító, botrányos, amit az ukrán elnök, egykori színész művel, felháborító és botrányos, így belemondani a kamerákba, hogy Magyarország továbbra is arra számíthat, hogy az energiabiztonságát Ukrajna támadás alatt fogja tartani, ha Magyarország nem a brüsszeli pozíciót követi, ami teljesen ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, ez felháborító és botrányos" – jelentette ki a tárcavezető.

A tárcavezető leszögezte, hogy a kőolaj a gazdaság működéséhez elengedhetetlen. A kőolaj ma Magyarországra két irányból érkezhet, érkezhet Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül, ezt hívják a Barátság kőolajvezetéknek, és érkezhet délnyugat felől, Horvátországból egy vezetéken, amit Adria vezetéknek hívnak, ezen a vezetéken tengeren szállított olajat tudunk vásárolni.

„A délről Horvátországból érkező kőolajvezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye. Azért mondom Magyarországot és Szlovákiát, mert mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Horvátországból érkező kőolajvezeték egyszerre felelős ennek a két országnak az ellátásáért, tehát Szlovákiát is a Barátság kőolajvezeték és rajtunk keresztül az Adria vezeték képes ellátni” – magyarázta a külügyminiszter.

A miniszter rámutatott, hogy a legutóbb az ukránok a belarusz-orosz határon támadták rakétákkal és drónokkal a Barátság kőolajvezetéket, azaz ott, "ahol már kijön Oroszországból a vezeték".

Tehát ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát sújtják. Ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát célozzák, ezek a támadások Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, semmi közük Oroszországhoz.

Hozzátette, hogy „itt egy nagyon durván magyarellenes politika zajlik Ukrajnában, és az ukránok arra számítanak, hogy majd Brüsszel és a magyarországi helytartóik elegendő nyomást tesznek Magyarországra annak érdekében, hogy Magyarország adja fel az eddigi pozícióját, és egy magyar érdekkel tökéletesen ellentétes, de az ukrán érdekkel egybevágó álláspontot foglaljon el. Erről szól az egész”.