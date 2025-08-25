Belerenghet a Szilícium-völgy a technológiai óriások új gyakorlatába, befellegezhet az innováció bölcsőjének

Az olyan nagy technológiai cégek, mint a Microsoft, a Meta, az Amazon vagy az Alphabet soha nem látott mértékben versenyeznek a mesterséges intelligencia terén tehetséges fejlesztőkért. A Szilícium-völgy vállalatai milliárdokat is kifizetnek azért, hogy a világ legjobbjai dolgozzanak náluk.

Eddig a startupok voltak a Szilícium-völgy innovációs motorjai / Fotó: LoveMetaverse / Shutterstock (illusztráció)

Ez a szilícium-völgyi technológiai óriások tehetségek megszerzésére irányuló új módszere

Az új tehetségek megszerzéséhez az amerikai technológiai óriások új módszert alkalmaznak: míg korábban felvásárolták az innovatív startupokat és kkv-kat, addig manapság átcsábítják az alapítókat és a kulcsembereket, gyakran a technológiát is licencelve. Miután pedig a nagyok elszívták a kis vállalatok lényegi részét, a kiüresített céget magára hagyják.

Az új gyakorlat gyorsabb és egyszerűbb a korábbinál: nem igényel integrációt vagy hatósági engedélyt, ráadásul az antitröszt-ellenőrzéseket is elkerülik vele.

A Microsoft például tavaly vitte el az Inflection AI vezérét, Mustafa Suleymant, aki ma a Copilot MI-termék irányításáért felel, és 650 millió dollárt fizetett a cégnek licencért. A Meta júniusban tett hasonlót a Scale AI nevű adatszolgáltatóval: 14,8 milliárd dolláros befektetésért cserébe megszerezte a vezérigazgató Alexandr Wangot és csapatát.

Az új gyakorlat veszélyezteti a Szilícium-völgy eddigi működését

A The Wall Street Journal cikkében rávilágít, hogy ez a gyakorlat aláássa a Szilícium-völgy kockázatitőke-alapú startupkultúráját. A hagyományos modellben a startupok nagy kockázat mellett hatalmas hozamot érhetnek el, amiből az alapítók mellett a befektetők és a dolgozók is részesülnek.

Eddig ugyanis az volt az íratlan szabály, hogy óriási kockázatok vállalásával óriási nyereség remélhető. A legtöbb startup ugyan elbukik, de amelyek sikeresek, százszoros vagy még nagyobb hozamot termelnek a befektetőknek, és gazdaggá tehetik azokat az alkalmazottakat is, akik részvényopciók ígéretével csatlakoztak. Az ilyen meggazdagodásról és az új szupergazdagokról lapunk nemrég számolt be.

A Szilícium-völgy innovációs gépezete nemcsak a sztárkutatókból és -fejlesztőkből áll, hanem azokból is, akik értékesítéssel, marketinggel, HR-rel vagy nagyszabású mérnöki feladatokkal tartják mozgásban a gépezetet. Ők pedig most a vesztes oldalra kerültek, mivel a tehetségek kivásárlásával sok olyan alkalmazott maradhat hoppon, akik részvényopciókra számítanak, mivel az innovátor vállalat gyakorlatilag azelőtt kiürül, hogy felvásárolnák, vagy bevezetnék a tőzsdére.

A dolgozók elvesztik a rendszerbe vetett bizalmukat, és a kreativitást támogató, az innováció bölcsőjének számító startupok helyett inkább a biztos megélhetést nyújtó nagyvállalatokat választják.

Az biztos, hogy a tehetségek kivásárlása rövid távon segíthet az élre törni a mesterséges intelligencia területén folytatott versenyben, ugyanakkor a nagy vállalatoknak azt is érdemes szem előtt tartaniuk, hogy ez meg is fojthatja az eddigi innovációs motort. Ezen pedig végül maguk a tech óriások is veszíthetnek.