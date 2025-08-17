A szilícium-völgyi szupergazdagok legújabb divatja - sokak szerint Istent játszanak

A Szilícium-völgyben akár 50 ezer dollárt is fizetnek olyn genetikai tesztszolgáltatásokért, amelyek azt ígérik, hogy az embriókat IQ-ra, azaz értelmi intelligenciára is szűrik. Elon Musk és hasonló gondolkodású társai arra biztatják a magas intelligenciájú embereket, hogy szaporodjanak, professzionális párközvetítők pedig olyan partnereket ígérnek a technológiai vezetőknek, akiktől zseni utódok születhetnek. Ez utóbbi szolgáltatás már 500 ezer dollárba is kerülhet – számolt be a The Wall Street Journal.

A Szilícium-völgyben az okosság akkora elvárás, hogy a legjobb óvodák már IQ-tesztet kérnek / Fotó: LoveMetaverse / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Szilícium-völgy legújabb jelensége: a genetikai optimalizálás, egyesek szerint Isten játszása

A „genetikai optimalizálásnak” nevezett jelenség iránti rajongás a Szilícium-völgy mélyebb meggyőződéseit tükrözi az érdemről és a sikerről. „Azt hiszik, hogy okosak és sikeresek, és ott vannak, ahol lenniük kell, mert jó génjeik vannak” – mondta Sasha Gusev, a Harvard Orvosi Kar statisztikai genetikus kutatója. „Most pedig van egy eszközük, amelyről úgy gondolják, ugyanezt elérhetik a gyerekeiknél is.”

A Szilícium-völgyben a legjobb óvodák már IQ-tesztet kérnek. Ott magas az újítások iránti nyitottság, a szülők nem nyomasztják magukat erkölcsi dilemmákkal, ha arról van szó, hogy a születés előtt kiválasszák a legintelligensebbnek ígérkező gyereket.

Hank Greely, a Stanford Egyetem Jogi és Bioscience Központjának igazgatója szerint sokakat aggaszt a jelenség.

Remek sci-fi-történet: a gazdagok létrehoznak egy genetikailag szuperképzett kasztot, amely átveszi az irányítást, a többiek meg prolik lesznek.

A Nucleus Genomics és a Herasight startupok nemrég kezdték el nyilvánosan is kínálni az IQ-előrejelzést genetikai tesztek alapján, hogy segítsenek kiválasztani, mely embriókat használják fel lombikprogramban. A San Francisco-öböl környékén nagy a kereslet: a Nucleusnél mintegy 6 ezer dollár, a Herasightnál akár 50 ezer dollár is lehet a szolgáltatás ára.

Ezek a cégek megvizsgálják az embriókat különböző betegségekre és képességekre, majd mindegyik esetében megadják, hogy a leendő gyermek ezeket mekkora eséllyel hordozza. A szülők ennek fényében választhatják ki, hogy az anya melyik embriót hordja ki.