Nagyon rossz hírt kapott Robert Fico a szlovák gazdaságról: nem történt ilyen majdnem két éve

Közel két éves csúcsra, 4,4 százalékra gyorsult az éves infláció Szlovákiában az ország statisztikai hivatalának (SÚSR) pénteki adatközlése szerint. A drágulás mértéke a közlekedésben volt a legenyhébb, 1,5 százalékos szinten, ugyanakkor az oktatási szektorban az infláció a 10 százalékot is elérte.

Fotó: Anadolu via AFP

A 19 hónapja nem látott drágulásra a legnagyobb hatást az élelmiszerek és alkoholmentes italok árainak emelkedése gyakorolta, melyek 3,1 százalékkal lettek drágábbak. Ezen belül is kiemelkedő volt az étolajok és zsiradékok árának 14,6 százalékos emelkedése, de több mint 10 százalékot drágult a tej, sajtok, a tojás és a gyümölcs is, míg az alkoholmentes italoknál 19,2 százalékot nőttek az árak.

A vendéglátóiparban 9,5 százalékos éves drágulást mutattak ki, míg az alkoholos italok és dohányáruk inflációja 6,7 százalékos volt, mivel a borok ára 16 százalékkal ment feljebb.