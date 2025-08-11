Donald Trump teljesíthetetlen vállalást vár Kínától, de már ettől ugrik a szójabab ára

A chicagói árutőzsdén 2,6 százalékkal megugrott hétfőn a szójabab ára, miután Donald Trump elnök a hétvégén reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az importját az Egyesült Államokból. Kína a világ legnagyobb szójafogyasztója, és a behozatal rekordot döntött júliusban – igaz, nem az amerikai, hanem a brazil szállításoknak köszönhetően.

Az amerikai gazdáknak szükségük van a kínai piacra a szójabab értékesítéséhez / Fotó: vesnakostic / shutterstock

Trump szerint a kínai megrendelések négyszeresére növelés jelentősen csökkentené a kétoldalú kereskedelmi forgalomban meglévő pekingi többletet.

„Kína aggódik a szójababhiány miatt. Nagyszerű gazdáink termesztik a legerőteljesebb szójababot… Gyors szolgáltatást biztosítunk. Köszönöm, Hszi elnök úr” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.

Kína vásárolja fel a világon exportált szójabab több mint 60 százalékát,

elsősorban Brazíliából és az Egyesült Államokból, amerikai behozatala azonban visszaesett az elmúlt évek kereskedelmi és politikai feszültségei miatt. A vámháborúban kötött kétoldalú „tűzszünet” augusztus 12-én jár le, de a washingtoni kormányzat már utalt rá, hogy újra kitolják a határidőt, amikor életbe lépnének a 145 százalékos vámok a kínai árucikkekre.

A szójabab ára Trump bejegyzése előtt keveset változott, hétfő reggel azonban megugrott a chicagói árutőzsdén, a 2,6 százalékos a legnagyobb növekedés az elmúlt két hónapban, és azt jelenti, hogy 10,14 dollárba kerül egy negyed véka. (Egy amerikai véka 35,2 liter.)

A tavaly rekord import után fölösleg van Kínában szójalisztből / Fotó: Oriental Image via Reuters Conne

Az amerikai gazdáknak nagy szüksége lenne a kínai megrendelések növelésére, mert közeledik a betakarítás és kétségesek az exportlehetőségeik.

Hová kerülhet az amerikai szójabab, ha nem Kínába?

„Aggódik a piac amiatt, hogy hová fogja eladni az Egyesült Államok a szójababot. Hová exportálhatná, ha nem Kínába?” – emlékeztetett Tobin Corey, a Cornucopia agrártanácsadó cég alapítója.

Az aggodalmak jogosak: Kína a vámhivatal adatai szerint júliusban rekordot jelentő 11,67 millió tonna szójababot importált, 18,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban; ez messze meghaladta a 10,48 millió tonnás elemzői várakozásokat.

Szakértők szerint az importált mennyiség augusztusban is meghaladja majd a tízmillió tonnát.

A legtöbb a világ legnagyobb szójatermesztőjétől, Brazíliából származott, amely folyamatosan átvette az Egyesült Államok helyét ezen a téren Trump első elnöksége és vámháborúja óta. Ráadásul mindkét ország a BRICS csoport tagja, amely közösen készül fellépni az amerikai tarifákkal szemben.