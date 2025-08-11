Donald Trump teljesíthetetlen vállalást vár Kínától, de már ettől ugrik a szójabab ára

A chicagói árutőzsdén 2,6 százalékkal megugrott hétfőn a szójabab ára, miután Donald Trump elnök a hétvégén reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az importját az Egyesült Államokból. Kína a világ legnagyobb szójafogyasztója, és a behozatal rekordot döntött júliusban – igaz, nem az amerikai, hanem a brazil szállításoknak köszönhetően.
Trump szerint a kínai megrendelések négyszeresére növelés jelentősen csökkentené a kétoldalú kereskedelmi forgalomban meglévő pekingi többletet.
„Kína aggódik a szójababhiány miatt. Nagyszerű gazdáink termesztik a legerőteljesebb szójababot… Gyors szolgáltatást biztosítunk. Köszönöm, Hszi elnök úr” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.
Kína vásárolja fel a világon exportált szójabab több mint 60 százalékát,
elsősorban Brazíliából és az Egyesült Államokból, amerikai behozatala azonban visszaesett az elmúlt évek kereskedelmi és politikai feszültségei miatt. A vámháborúban kötött kétoldalú „tűzszünet” augusztus 12-én jár le, de a washingtoni kormányzat már utalt rá, hogy újra kitolják a határidőt, amikor életbe lépnének a 145 százalékos vámok a kínai árucikkekre.
A szójabab ára Trump bejegyzése előtt keveset változott, hétfő reggel azonban megugrott a chicagói árutőzsdén, a 2,6 százalékos a legnagyobb növekedés az elmúlt két hónapban, és azt jelenti, hogy 10,14 dollárba kerül egy negyed véka. (Egy amerikai véka 35,2 liter.)
Az amerikai gazdáknak nagy szüksége lenne a kínai megrendelések növelésére, mert közeledik a betakarítás és kétségesek az exportlehetőségeik.
„Aggódik a piac amiatt, hogy hová fogja eladni az Egyesült Államok a szójababot. Hová exportálhatná, ha nem Kínába?” – emlékeztetett Tobin Corey, a Cornucopia agrártanácsadó cég alapítója.
Az aggodalmak jogosak: Kína a vámhivatal adatai szerint júliusban rekordot jelentő 11,67 millió tonna szójababot importált, 18,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban; ez messze meghaladta a 10,48 millió tonnás elemzői várakozásokat.
Szakértők szerint az importált mennyiség augusztusban is meghaladja majd a tízmillió tonnát.
A legtöbb a világ legnagyobb szójatermesztőjétől, Brazíliából származott, amely folyamatosan átvette az Egyesült Államok helyét ezen a téren Trump első elnöksége és vámháborúja óta. Ráadásul mindkét ország a BRICS csoport tagja, amely közösen készül fellépni az amerikai tarifákkal szemben.
„Brazília bőséges szójabab-termelése erős ellátási alapot biztosít. A rekordtermésnek köszönhetően a brazil szójabab ellátásának csúcsszezonja várhatóan hosszabb lesz, mint az előző években, és a negyedik negyedévig magas szinten marad” – nyilatkozta a Reutersnek Van Cseng-csi, a Capital Jingdu Futures elemzője.
Ezzel szemben Kína a 4. negyedévre még egyetlen amerikai szójaszállítmányt sem foglalt le, mert a piaci szereplők várják a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások eredményét. Márciusban pedig egészségügyi okokra hivatkozva kitiltotta az amerikai szóját és faárut.
Ráadásul Kína szójaliszt-túlkínálattal küzd, mivel a 2025-ös év elején a rekordszintű import és az állati takarmánygyártók gyenge kereslete együttesen növelte a hazai készleteket. Az ország tavaly 105 millió tonna szójababot importált – ennek nem egészen a negyede származott az Egyesült Államokból, a többi nagyrészt Brazíliából. Az év első hét hónapjában 61 millió tonna volt a teljes behozatal.
Ha Kína valóban a négyszeresére növelné az amerikai szójabab-importját, az azt jelentené, hogy szinte az egész szükségletét onnan szerzi be, ami ugyanolyan abszurd és irreális ígéret lenne Peking részéről, mint az Európai Unió vállalása, hogy a következő három évben 750 milliárd értékben vásárol amerikai energetikai termékeket.
Erősen kétséges, hogy Kína fog-e valaha a szokásosnál négyszer nagyobb mennyiségben szójababot vásárolni az Egyesült Államoktól
– erősítette meg Johnny Hsziang, a pekingi székhelyű AgRadar Consulting alapítója is. Igaz, az egyelőre nem világos, hogy az import növelésére tett kínai ígéret a feltétele-e a vámtűzszünet folytatásának.
