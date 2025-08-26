Leáll a légiközlekedés a magyarok egyik kedvenc turistaországában: garantáltak a járattörlések és a késések – erre kell készülni

A Görög Légiforgalmi Irányítók Szövetsége bejelentette, hogy csütörtökön négyórás munkabeszüntetéssel, 9:30-tól 13:30-ig részt vesz az országos sztrájkban.

Sztrájkba lépek a görög légiirányítók is / Fotó: Shutterstock

A bejelentés szerint Görögországban a munkabeszüntetés alatt csak az athéni FIR átrepüléseit, a kormányzati járatokat, a görög légierő misszióit, valamint a sürgősségi vagy humanitárius járatokat szolgálják ki - írja az ekathimerini.com.

A görög köztisztviselők szakszervezete, az ADEDY csütörtökön országos 24 órás sztrájkot tart, amelyet az indíttatású, az új fegyelmi törvényjavaslat parlamenti plenáris ülésen történő benyújtásával szembeni ellenállás váltott ki.

Az utaskísérők sztrájkja véget ért

Az utaskísérők szombat óta nem vették fel a munkát. Az Air Canada végül sikeresen megállapodott a szakszervezettel, gépei hamarosan újra repülhetnek.

Véget ért az észak-amerikai légi közlekedést napokra megnehezítő sztrájk. Az Air Canada légiutas-kísérői a légitársasággal kötött megállapodás eredményeként befejezték a szombat óta tartó munkabeszüntetést, amely miatt több száz járatot kellett törölni. „A sztrájk véget ért. Ideiglenes megállapodást kötöttünk, amelyet hamarosan közzéteszünk” – számolt be róla hivatalos honlapján helyi idő szerint kedden reggel a szakszervezet.