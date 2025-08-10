Tényleg leáldozott a szuperhősfilmeknek? – nem minden bukás, ami annak látszik

A blockbuster-filmek mindig is kitettek voltak a kiemelt figyelemnek: ha pénzügyileg sikeresek, azt sokan pusztán a marketingnek és a túlzott hype-nak tulajdonítják, míg mások eleve gyanakvással fordulnak a műfaj felé. Egyes kritikusok – különösen az online térben – hajlamosak egyoldalúan, negatív színben feltüntetni a népszerű alkotásokat, különösen, ha azok a szuperhősfilmek közé tartoznak. Ez a hozzáállás nem újkeletű, de idén nyáron újra felerősödött: a Superman és a Fantasztikus Négyes: Első lépések című filmeket is megtalálták azok a véleményformálók, akik szerint a második hétvégi visszaesés már a műfaj végének jele. Ennél azonban aligha állhatnának távolabb az igazságtól.

Tényleg leáldozott a szuperhősfilmeknek? – sokan szeretnék, de a válasz ennél bonyolultabb

A szuperhősfilmeket lehet szeretni és nem szeretni, de azt senki nem tagadhatja, hogy mindig ott lebeg a levegőben a kasszarobbantás esélye, akárhogyan is sikerül a film. Idén tetemes mennyiségű szuperhősfilmet kaptunk, melyek közül négyet a Marvel, egyet pedig a DC készített – mindkét stúdió célja a teljes vagy részleges újrakezdés. Ezek a filmek

az Amerika Kapitány: Szép új világ (415 millió dollár globális bevétel),

(415 millió dollár globális bevétel), a Mennydörgők* (382,4 millió dollár globális bevétel),

(382,4 millió dollár globális bevétel), a Superman (559,3 millió dollár globális bevétel),

(559,3 millió dollár globális bevétel), és a Fantasztikus Négyes: Első lépések (378,3 millió dollár globális bevétel).

Az első kettő még megúszta a klasszikus lehúzást, a két nyári premiernek viszont nem kegyelmeztek. Mielőtt részleteznénk a problémát, azt fontos megjegyezni, hogy a 2000-es évek közepétől kezdve a szuperhősfilmek száma jelentősen gyarapodott, így nem csoda, hogy sok moziba járó ráunt ezekre a sokszor felszínes történettel és sok akciójelenettel rendelkező alkotásokra. Ez viszont senkit nem jogosít fel arra, hogy valótlanságokat állítson, és megpróbálja elrontani mások szórakozását.

A DC és a Marvel lehúzhatja a rolót?

A jelenség, ami idén nyáron felütötte a fejét, az a Supermant és a Fantasztikus Négyes: Első lépéseket érinti. Azt fontos kiemelni, hogy ezek a filmek még aktívan futnak a mozikban, tehát a fent említett globális bevételük nem végleges, tehát a számok még növekedni fognak. Viszont számunkra most a premier hétvége utáni reakciók fontosak, ezen belül is azok, melyek a második hétvégés adatokkal vetik össze a bevételi számokat. Több, főleg amerikai filmes hírportál úgy számolt be a Superman és a Fantasztikus Négyes második hétvégéjéről, hogy

mind a DC, mind a Marvel aggódhat, mert a második héten már pangtak a vetítőtermek.

Azok, akik ezeket a cikkeket írják, vagy nem szeretik a szuperhősfilmeket, és tényleg megragadnak minden alkalmat az utálkozásra, vagy nincsenek tisztában a blockbusterek működésével.