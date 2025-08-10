Tényleg leáldozott a szuperhősfilmeknek? – nem minden bukás, ami annak látszik

A blockbuster-filmek mindig is kitettek voltak a kiemelt figyelemnek: ha pénzügyileg sikeresek, azt sokan pusztán a marketingnek és a túlzott hype-nak tulajdonítják, míg mások eleve gyanakvással fordulnak a műfaj felé. Egyes kritikusok – különösen az online térben – hajlamosak egyoldalúan, negatív színben feltüntetni a népszerű alkotásokat, különösen, ha azok a szuperhősfilmek közé tartoznak. Ez a hozzáállás nem újkeletű, de idén nyáron újra felerősödött: a Superman és a Fantasztikus Négyes: Első lépések című filmeket is megtalálták azok a véleményformálók, akik szerint a második hétvégi visszaesés már a műfaj végének jele. Ennél azonban aligha állhatnának távolabb az igazságtól.
A szuperhősfilmeket lehet szeretni és nem szeretni, de azt senki nem tagadhatja, hogy mindig ott lebeg a levegőben a kasszarobbantás esélye, akárhogyan is sikerül a film. Idén tetemes mennyiségű szuperhősfilmet kaptunk, melyek közül négyet a Marvel, egyet pedig a DC készített – mindkét stúdió célja a teljes vagy részleges újrakezdés. Ezek a filmek
Az első kettő még megúszta a klasszikus lehúzást, a két nyári premiernek viszont nem kegyelmeztek. Mielőtt részleteznénk a problémát, azt fontos megjegyezni, hogy a 2000-es évek közepétől kezdve a szuperhősfilmek száma jelentősen gyarapodott, így nem csoda, hogy sok moziba járó ráunt ezekre a sokszor felszínes történettel és sok akciójelenettel rendelkező alkotásokra. Ez viszont senkit nem jogosít fel arra, hogy valótlanságokat állítson, és megpróbálja elrontani mások szórakozását.
A jelenség, ami idén nyáron felütötte a fejét, az a Supermant és a Fantasztikus Négyes: Első lépéseket érinti. Azt fontos kiemelni, hogy ezek a filmek még aktívan futnak a mozikban, tehát a fent említett globális bevételük nem végleges, tehát a számok még növekedni fognak. Viszont számunkra most a premier hétvége utáni reakciók fontosak, ezen belül is azok, melyek a második hétvégés adatokkal vetik össze a bevételi számokat. Több, főleg amerikai filmes hírportál úgy számolt be a Superman és a Fantasztikus Négyes második hétvégéjéről, hogy
mind a DC, mind a Marvel aggódhat, mert a második héten már pangtak a vetítőtermek.
Azok, akik ezeket a cikkeket írják, vagy nem szeretik a szuperhősfilmeket, és tényleg megragadnak minden alkalmat az utálkozásra, vagy nincsenek tisztában a blockbusterek működésével.
A blockbuster filmek működésének egyik alapvető eleme, hogy a nyitó hétvégén világszerte tele vanna a moziktermek, és mindenki azt az adott alkotást nézi. Ilyenkor születnek olyan bevételi számok, mint a Fantasztikus Négyes esetében, hogy a premier hétvégén globálisan 218 millió dollárt termelt. Az átlag mozinéző nem fog még egyszer beülni megnézni ugyanazt a filmet, ezért általában ezekre a nézőkre nem lehet számítani a második hétvégén. Viszont akadnak olyanok, akik visszatérnek és hozzák magukkal azokat, akik valamilyen okból kifolyólag kimaradtak az első hétvégés vetítésekből, így történhet meg az, hogy
egy blocbuster második hétvégés vetítésén 40-60 százalékkal kevesebb ember ül be megnézni a filmet.
Ez bukás lenne? Nem éppen, inkább annak a jele, hogy a hype működött, ezért sokan voltak kíváncsiak az alkotásra rögtön a megjelenés napján. Valóban, a Fantasztikus Négyes egyelőre csak az első hétvégéje volt kimondottan erős teljesítmény, de a második hétvégéjén a 67 százalékos csökkenés ellenére is toronymagasan vezette az amerikai bevételi listát (ez 38,6 millió dolláros amerikai bevételt jelent), megelőzve a frissen megjelené új Csupasz pisztoly-filmet, és a népszerű animációs film, A rosszfiúk második részét. Azt viszont el kell ismerni, hogy ez így sem a legjobb teljesítmény egy olyan film esetében, melynek a gáyrátsi költségei 200-250 millió dollár körül mozognak.
A Supermannel hasonló volt a helyzet: az első hétvégés 125 millió dolláros amerikai bevételt egy 53,2 százalékos csökkenés követte, ami még így is 58,4 millió dollárt termelt a DC javára. Ennek láttán ugyanezek az oldalak hasonló szalagcímekkel számoltak be a csökkenésről, hozzátéve, hogy a DC aggódhat, mert ezek szerint nem indul jól az univerzumuk újjáélesztése. A Marvel kapcsán ugyanezt mondták el, és már most temetni kezdték a jövőre tervezett új Pókember- és Bosszúállók-filmet.
Azt fontos kiemelni, hogy a Superman 53,2 százalékos csökkenése, valamint a Fantasztikus Négyes 67 százalékos visszaesése azt jelzi, hogy
a mozinézők valóban kicsit belefáradtak a szuperhősfilmekbe,
de mivel mindkét film főleg pozitív kritikát kapott, ezért van még jövője a köpenyes megmentőknek, és még korai temetni a műfajt.
A szuperhősfilmek már az 1930-as évek óta velünk vannak, emiatt pedig több korszakba is lehet őket sorolni. Ezek a korszakhatárok általában akkor jöttek el, amikor érezhetően megfáradt a műfaj és új elemeket kellett beemelni, mint például
Legutóbb hasonlót a 2022-es Batman filmben láthattunk, melyben Matt Reeves rendező visszanyúlt a karakter gyökereihez, és a nyomozásra, a nyomasztó hangulatra, és a szervezett bűnözésre helyezte a hangsúlyt. A DC és a Marvel jelenleg azon dolgozik, hogy a sok-sok fiaskó után visszanyerje a nézők bizalmát, és ha eltekintünk a cikkben taglalt lehúzó megnyilvánulásoktól, akkor úgy néz ki, egyelőre sikerrel jártak, mert mind Superman, mind a Fantasztikus Négyes: Első lépések kapcsán is bizakodók a kritikusok és a nézők is, a stúdiók pedig a következő filmeket is hasonló szellemiségben tervezik elkészíteni.
