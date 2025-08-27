Deviza
Kifutott a nyílt tengerre a világ új szuperjachtja: teljes titokban épült, senki sem tudja, ki a tulajdonosa – videón a Deep Blue

Már a nyílt tengeri teszteken is túl van a Lürssen legújabb hajócsodája. A német cég Deep Blue névre keresztelt szuperjachtjának új tulajdonosát még nem fedték fel.
VG
2025.08.27, 21:12
Frissítve: 2025.08.27, 21:29

Nyílttengeri teszteket hajtott végre a Lürssen új szuperjachtja. A 134,2 méteres Deep Blue-t júniusban bocsátották vízre, és még idén átveheti a tulajdonosa, akinek kiléte ismeretlen.

A Deep Blue szuperjacht / Fotó: SuperYacht Times Facebook

Az Iho közlekedési hírportál szerint a szuperjacht építése 2021-ben kezdődött, azonban a projekt részleteit szigorúan titokban tartották. A Deep Blue merész, többszintes tatprofilt kapott, elegáns fedélzettel, merész túlnyúlásokkal. Az acél hajótesttel és alumínium felépítménnyel ellátott jacht gyártója, a Lürssen Yachts hajóépítészeti stílusát tükrözi.

A jacht fedélzeti konfigurációja négyszintes, a hajtótest első traktusán helikopter leszálló helyet alakítottak ki. Azonban nem csupán kialakításában, hanem teljesítményében is lenyűgöző jármű a Deep Blue, a szuperjachtot ugyanis nyolc MTU-motor hajtja.

Nemcsak szuperjachtokban csúcstartó a cég

Az 1875-ben alapított német hajógyártó korábban már jó néhány figyelemre méltó eredményt elért. Ezek közé tartozik a világ első belső égésű, mindössze másfél lóerős motorral hajtott, 1886-ban vízre bocsátott hajója. Szintén az ő nevéhez köthető a világ legnagyobb, 180 méteres és 94 ezer lóerős, motoros jachtja is.

