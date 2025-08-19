Árufeltöltőként dolgoznak a vevők egy szupermarketben

A nagy hipermarketláncokhoz, valamint a nagy német diszkontláncokhoz – Lidl, Aldi – képest is eltérő modellben működve kínál nagyon olcsó fogyasztói árakat a főként a termelőktől közvetlenül beszerzett termékekre a Super Coop nevű szupermarket Berlinben – írja az Origo. A boltban jóformán nincs jelen alkalmazott, a vevők maguk pakolják az árut, és a fizetéskor azoknak sincs alternatíva, akik egyébként idegenkednek az önkiszolgáló kasszák használatától, mert az árukat maguknak kell kasszázniuk.

A vásárlóknak dolgozniuk is kell egy különleges berlini szupermarketben, pontosabban részt kell venniük működtetésében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Szövetkezi szupermarket a mérsékeltebb fogyasztói árakért

A Super Coop mögött egy szövetkezeti modell áll, melyben a vásárlók nem csak vevők a boltban, hanem egyben szövetkezeti tagok is, akik ilyen módon résztulajdonosai is az üzletnek. Ezáltal érdekeltek nem csak az olcsó árakban, hanem a bolt fenntartásában, illetve megmaradásában is.

A szövetkezeti tagoknak a csatlakozáskor belépési díjat kell letenniük (100 eurót, melyet akár részletekben is kifizethetnek), emellett bizonyos, eseti költségekkel kell még számolniuk. Továbbá azzal is, hogy maguknak, saját kezeikkel kell kipakolni a szupermarketben kínált árucikkeket azért, hogy azok minden vevő számára hozzáférhetők legyenek. Ehhez a tagoknak kötelezően havi néhány óra munkát kell vállalniuk.

A szerepvállalás azonban megtérül, mivel a szupermarketben az egyékbént elvárt, elég széles választékkal találkoznak az egyszerre szövetkezeti tag vásárlók, ráadásul a friss zöldség-gyümölcs, valamint pékáruk tekintetében lényegében garantált, hogy minőségi, egészséges termelői jellegű élemiszerhez jutnak hozzá.

S mivel a bolt működtetési költsége összességében jóval alacsonyabb még az olcsóbb diszkont áruházaknál is, a kasszánál vásárláskor hagyott összeg is mérsékeltebb.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.