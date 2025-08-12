Taylor Swift megint olyanra készül, amit a magyar GDP is megérezne – akkora hatása lehet, mint egy teljes iparágnak

Taylor Swift kedden minden előzetes bejelentés nélkül leplezte le tizenkettedik stúdióalbumát, The Life of a Showgirl címmel, méghozzá nem egy szokványos sajtóközleményben, hanem a New Heights podcast vendégeként. Egy aktatáskából húzott elő egy bakelitlemezt, miközben bejelentette, hogy ez a vadonatúj albuma. Taylor Swift karrierje az elmúlt években olyan pénzügyi teljesítményt produkált, ami akár egy fél vagy teljes iparág fejlődésével is felért volna Magyarországon.
Az új lemez több mint egy évvel követi Swift előző albumát, a 2024 áprilisában megjelent The Tortured Poets Departmentet, amely minden idők egyik legsikeresebb nyitányát produkálta a popzene történetében. Az album az Egyesült Államokban az első héten 2,61 millió album-egyenértékes eladással debütált, világszerte pedig 1,76 milliárd streamet ért el – ez rekord a globális streamingpiacon.
A teljes eladás végül meghaladta az 5,6 millió példányt, amellyel 2024 legnagyobb példányszámban értékesített albuma lett.
A Tortured Poets nemcsak a rajongói rekordokat döntögette, hanem komoly pénzügyi siker is volt. Bár pontos összegeket a kiadó nem közölt, iparági becslések szerint a Universal Music Group kulcskiadója, a Republic Records a bevétel százmillió dolláros nagyságrendjét könyvelhette el, míg Taylor Swift – aki az album teljes jogait birtokolta – a bevétel közel felét, több tízmillió dollárt keresett az értékesítésből és a streamingből. Ez a siker döntő szerepet játszott abban, hogy a Universal ellensúlyozni tudja a zeneipari kereskedelmi bevételek más területeken tapasztalt visszaesését.
A Swift-jelenségnek azonban van egy gazdasági dimenziója is, amelyet világszerte „Swiftonomics” néven emlegetnek. A The Eras Tour koncertsorozat például az Egyesült Államok GDP-jéhez hozzávetőleg 4,3 milliárd dollárral járult hozzá – ez akkora összeg, amely egy kisebb ország éves gazdasági teljesítményével vetekszik, de még a brit inflációnak is megálljt parancsolt. Globálisan a turné hatását mintegy 5 milliárd dollárra becsülik, ami közel 1900 milliárd forintnak felel meg. Ez a magyar GDP-nek nagyjából a 2 százaléka, vagyis Swift teljesítménye egyetlen évben
akkora gazdasági lendületet tudott adni, amekkora hatással itthon egy egész iparág bővülése járna.
Ha a The Life of a Showgirl hasonló pályát fut be, mint elődje, annak hatása magyar szemmel is felfogható: olyan pénzmozgásról beszélünk, amely akkora, hogy még a magyar GDP grafikonján is látszana. 1 900 milliárd forintnyi plusz ugyanis itthon elég lenne
Turisztikai szempontból pedig ez olyan lenne, mintha egy hónapon belül kétszer is megrendeznék a Formula–1 Magyar Nagydíjat és a Sziget Fesztivált. Swift egyetlen albumával olyan bevételt termelhet, ami a magyar zeneipar teljes éves digitális forgalmának többszöröse – a ProArt szerint ez 2023-ban nagyjából 8 milliárd forint volt. Egy-egy koncertje pedig annyi szállodai és vendéglátóipari bevételt generálna, mint a budapesti karácsonyi vásárok legforgalmasabb hete.
Vagyis Swift most megint olyasmire készül, amit a magyar GDP is megérezne. Egy új popalbum megjelenése ugyanis akkora pénzt mozgat meg, mint egy fél iparág Magyarországon – ilyen volumenű hatást jelenleg kevés kulturális vagy sportesemény tudna elérni itthon.
