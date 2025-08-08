Áll a bál a brit Tescónál, most éppen egy szendvics miatt

Korlátozott darabszámban dobta piacra a brit Tesco a Nagy-Britanniában működő egységeiben azt a saját márkás, háromszög alakú szendvicseikre emlékeztető süteményt, melyet a Clubcard-program 30 éves évfordulójára ajánl a vásárlóinak – írja az Origo. A brit sajtóbeszámolók szerint a következő hetekben mintegy ezer üzletükben teszik elérhetővé a sütiszendvicset, amely 3 fontért, vagy menüben vásárolva 4 fontért lesz elvihető. A vállalat szerint évente több mint 3 millió darabot adnak el saját márkás szendvicseiből, ez inspirálta a céget a termék elkészítésére.
A sütemény-szendvics iránt nagy az érdeklődés, de a közösségi média felületein megjelentek a fanyalgó vélemények is. Az Origo a külföldi gyűjtés alapján arról ír, hogy a Tesco saját márkás sütiszendvicse főleg a Reddit felhasználói körében kapott inkább hideget, mint meleget. Többen „bűncselekménynek” minősítették az ételt. Egyvalaki pedig – szójátékkal élve – megjegyezte, hogy „Sandwich grófja pedig forog a sírjában”.
A lap arról is ír, hogy a Tesco saját márkás sütiszendvicse hetekkel azt követően érkezik a brit kiskereskedelembe, hogy az M&S nagyon hasonló összetételű „szendót” dobott piacra, ahogy hivatkozza termékét a vállalat. Az M&S szendvicse azonban nemcsak médiafigyelmet kapott, hanem adóügyi kérdéseket is felvetett. Adóügyi szakértők ugyanis még mindig vitáznak azon, hogy a terméket az édességek körébe kell-e utalni, mert ha igen, akkor az adóterhei is hasonlóan alakulnak, mint a pillecukoré vagy egyes kekszféléké.
