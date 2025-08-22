Musk nem fél, kínai mesterséges intelligencia kerül a Teslába

A Tesla új, autóba épített hangvezérlő asszisztens funkciókat vezet be, amelyek a DeepSeek és a ByteDance Doubao elnevezésű mesterséges intelligenciájával (MI) működnek, ezzel igyekszik felzárkózni a hasonló megoldásokat kínáló helyi riválisokhoz. A technológia lehetővé teszi a sofőrök számára, hogy hangutasításokkal irányítsák a navigációs alkalmazásokat, az autós szórakoztató-rendszert és a klímát, valamint híreket kapjanak – írja a Bloomberg a Tesla hivatalos weboldalán közzétett, kínai nyelvű dokumentumra hivatkozva.
A dokumentum szerint a hangutasításokat főként a Doubao dolgozza fel, míg a DeepSeek a csevegőfunkcióért felel. Mindkét modellt a ByteDance Volcano Engine felhőszolgáltatásán keresztül adják.
A külföldi autógyártók egyre inkább helyi beszállítókat választanak, hogy a kínai sofőröknek magasabb felhasználói élményt nyújtsanak. A BMW például márciusban közölte, hogy szorosabbra fűzi együttműködését az Alibaba csoporttal, és a QWen nagy nyelvi modellt fogja bevezetni a kifejezetten a kínai piacra szánt modelljeiben.
Az Egyesült Államokban forgalmazott Tesla-autókban a Grok működik, amelyet Elon Musk mesterségesintelligencia-startupja, az xAI fejlesztett. A mostani lépés arra utal, hogy a kínai jogi követelmények valószínűleg megnehezítették a Grok bevezetését a piacon.
Elon Musk autógyártójának gatyába kell ráznia magát, ugyanis az eladásai nemcsak Európában, hanem a világ legnagyobb piacán is csökkentek. A Tesla sanghaji gyára az év első hét hónapjából hatban kevesebb autót szállított le, mint egy évvel korábban, júliusban például 8,4 százalékkal kevesebbet.
Az egyelőre nem tudni, hogy az MI-modelleket már integrálták-e a kínai Teslákba.
A BYD és a Zhejiang Geely szintén a DeepSeeket használja mesterséges intelligenciaként az elektromos autóiban.
