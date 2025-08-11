Deviza
energia
egyesült királyság
villamosenergia
energiapiac
Tesla

Váratlant húzna az Egyesült Királyságban a Tesla

A Tesla engedélyt kért a brit energiaszabályozótól, hogy 2026-tól villamos energiát szolgáltathasson az Egyesült Királyságban, ezzel Elon Musk cége az autógyártás mellett az energiapiacon is versenyezne.
VG
2025.08.11, 10:26
Frissítve: 2025.08.11, 11:36

A Tesla  brit otthonok áramszolgáltatója lenne. Elon Musk elektromos járműveket gyártó és energiaszolgáltató cége július végén kérelmezte az Ofgem energiaszabályozó hatóságtól, hogy villlamos energiát szolgáltathasson az Egyesült Királyságban – írja a CNBC a hatóság honlapjára hivatkozva.

Prague,czech,Republic-october,9,2024:tesla,Is,A,Global,Pioneer,In,Electric, tesla
A Tesla az autógyártás mellett az energiapiacon is versenyezne / Fotó: Shutterstock

A kérelmet a Tesla Energy Ventures nyújtotta be, és Andrew Payne írta alá, aki a cég európai energiaipari tevékenységeit irányítja. 

Ha jóváhagyják az amerikai cég kérését, a Tesla már 2026-tól megjelenhet a brit energiapiacon.

A Tesla, amely elsősorban a világ egyik vezető elektromosautó-gyártójaként ismert, napenergia-termelő rendszereket és akkumulátoros energiatároló megoldásokat is fejleszt.

Musk vállalata már működtet egy áramszolgáltatót Texasban, Tesla Electric néven. A 2022-ben indult szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy optimalizálják energiafelhasználásukat, és pénzt kapjanak a hálózatba visszatáplált többletenergiáért.

A brit Autógyártók és Kereskedők Szövetsége (SMMT) adatai szerint a Tesla újautó-eladásai csaknem 60 százalékkal, 987 darabra estek vissza júliusban az előző havi 2 462-ről. Németországban eközben 1 110 Tesla talált gazdára, ami 55,1 százalékos csökkenést jelent a 2024. júliusi adatokhoz képest.

A Tesla kemény versenytársakkal szembesül, különösen a kínai elektromosautó-gyártók részéről, miközben Elon Musk megosztó kijelentései és az amerikai elnök, Donald Trump kormányzatával ápolt kapcsolata is rontja a márka hírnevét.

Az energiatárolás terén is élre törne a Tesla: óriási üzletet kötött Elon Musk cége

Az amerikai autógyártó napokon belül második több milliárd dolláros üzletét köti dél-koreai céggel. Előbb a Samsungtól vásárolt mesterségesintelligencia-csipeket, most pedig az LG Energy Solution szállít majd LFP-akkumulátorokat a Teslának.

 

