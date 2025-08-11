Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.73 -0.45% BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.73 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
elektromos autók
Tesla Model Y
Tesla Model 3
Kína
Tesla

Nem hagyja magát, szembeszáll a kínai elektromosautó-gyártókkal a Tesla: jönnek Musk új modelljei óriási hatótávval

A Tesla Model 3+ és a Tesla Model Y L újabb, hosszabb hatótávú változata a Tesla népszerű elektromos autóinak. A Model Y L várhatóan 2025 őszén kerül piacra Kínában, árazásról egyelőre nincs hivatalos információ, míg a Model 3+ megjelenési időpontja és ára szintén nem ismert, de a regisztrációk alapján hamarosan elérhető lesz.
VG
2025.08.11, 15:16
Frissítve: 2025.08.11, 15:24

A Tesla két új, nagy hatótávú elektromos modellt vezet be a kínai piacra: a Model 3+ akár 830 kilométer hatótávval, míg a hatüléses Model Y L 751 kilométert tud megtenni egyetlen töltéssel a CLTC szabvány szerint – írja az e-cars.hu.

France puy de dome orcines regional natural park auvergne volcanoes chaine des Nem hagyja magát, szembe száll a kínai elektromosautó-gyártókkal a Tesla: jönnek Musk új modelljei óriási hatótávval
A Tesla hosszabb hatótávú modellekkel győzné le a kínai konkurenciát / Fotó: Hemis via AFP

A Model 3+ a széria eddigi legnagyobb akkumulátorával, egy 78,4 kilowattórás LG nikkel-mangán-kobalt akkumulátorcsomaggal érkezik, amely 448 kilogramm súlyú, és energiasűrűsége 175 wattóra per kilogramm. A Model 3+ hatótávja így jelentősen nőtt a korábbi Model 3 AWD Long Range (753 kilométer) értékéhez képest. 

A hajtást egy a hátsó tengelyen elhelyezett 225 kilowattos villanymotor biztosítja, ami 31 kilowatt teljesítménnyel erősebb a korábbi modellnél. A Model Y L három üléssoros, tágasabb verzió, amely 82 kilowattóra kapacitású LG nikkel-mangán-kobalt akkumulátort használ, súlya 465 kilogramm, energiasűrűsége 176 wattóra per kilogramm, és a CLTC hatótávja 751 kilométer. Két villanymotor hajtja, az első tengelyen 142 kilowatt, a hátsón 198 kilowatt teljesítménnyel.

Méreteiben hosszabb és magasabb a jelenlegi Model Y Juniper változatnál, hosszúsága 4,98 méter, tengelytávja 3,04 méter, szélessége 1,92 méter, magassága pedig 1,67 méter. A Model Y L várhatóan 2025 őszén kerül piacra Kínában, árazásról egyelőre nincs hivatalos információ, míg a Model 3+ megjelenési időpontja és ára szintén nem ismert, de a regisztrációk alapján hamarosan elérhető lesz.

Összefoglalva ezek a modellek a Tesla kínai kínálatának új csúcsát jelentik hatótávban, egyben erősítve pozícióját a nagy hatótávú elektromos autók piacán Kínában.

Bejelentették: jön Európába a Xiaomi autós portfóliója – felkötheti a gatyát a BYD

Megkezdték a Xiaomi első elektromos SUV-jának forgalmazását Kínában, s kitűzték a céldátumot a globális terjeszkedésükhöz is. A Xiaomi YU7-essel a Teslát szorongatják meg, a Model Y-nál is alacsonyabb ára és magasabb alapfelszereltsége döntő tényező lehet a piac megdolgozásában.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
405 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu