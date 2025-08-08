Deviza
EUR/HUF396.67 -0.04% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.25 0% CHF/HUF421.76 -0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.24 -0.03% CZK/HUF16.22 -0.01% EUR/HUF396.67 -0.04% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.25 0% CHF/HUF421.76 -0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.24 -0.03% CZK/HUF16.22 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
touareg
Volkswagen AG
gyártás

A Volkswagen elhatározta magát: leállítja a Magyarországon is népszerű autója gyártását, nem készül több belőle – véget ér egy korszak

A Volkswagen 24 év után kivonja a forgalomból a Touareg-et. Ezzel nemcsak az igazi felső kategóriás SUV gyártás szűnik meg a cégnél, hanem a társaság prémium-ambícióit is feladja.
Andor Attila
2025.08.08, 06:18
Frissítve: 2025.08.08, 06:30

A Touareg  aVW egyik legrégebben gyártott típusa, közvetlen utódja nem lesz. A döntéssel nemcsak a gyártó egyik legfelső kategóriás modelljétől válik meg, hanem feladja prémiumkategóriás autógyárrá való válásról szóló álmait is.  

touareg
Befejezik a Touareg gyártását / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Tayron lesz a Volkswagen legnagyobb SUV-modellje. A 2002-ben bemutatott prémium SUV-ot a Porsche Cayenne mellett fejlesztették ki , ugyanazon a platformon, és kettős célt szolgált: egyrészt megszületett a Porsche első SUV-ja, másrészt táptalajt adott a Volkswagen korábbi elnökének, Ferdinand Piëch-nek abban, hogy a Volkswagen márkát olyan prémium modellekkel emelje fel, mint a Touareg és szedán testvére, a Phaeton -írja az autocar.co.

A Touareg gyártásának megszüntetéséről szóló döntés a Volkswagen változó prioritásait tükrözi. 

A Tayront olcsóbb, szélesebb körű vonzerővel bíró alternatívaként pozicionálták, és mostantól betölti a Touareg szerepének nagy részét.

 A kulcsfontosságú globális piacokon már forgalmazott Tayron 2500 kg-os vontatási kapacitást kínál 2.0 TSI 4Motion kivitelben, és sokoldalúbb belső térrel rendelkezik. Mivel közvetlen utód nem tervezett, a Touareg távozása a Volkswagen prémium piacra való betörésének végét jelenti 23 év után.

A Touareg mellett a VW úgy döntött, hogy az ID 5-öt is kivonja kínálatából. A 2021-ben bemutatott modell a merevebb ID 4 sportosabb, kupé stílusú testvére volt, és elsősorban a kínai piacra készült, de ott nem tudott jelentős népszerűségre szert tenni. Európában is a praktikusabb ID 4 árnyékába került. Az Egyesült Államokban soha nem kínálták. A tervezett kivezetés 2027-ben lép hatályba, és a kínálat korszerűsítésére és a nagy volumenű modellekre való összpontosításra irányuló szélesebb körű erőfeszítések részét képezi.

Másutt a Volkswagen igazgatótanácsában megvitatták  a korábban bejelentett terveket egy „mini Buzz”-ról – egy kompakt, de praktikus, MEB-alapú elektromos egyterű modellről, amely a Touran utódja lenne. A Volkswagen vezérigazgatójához, Thomas Schäferhez közel álló források azonban azt mondják, hogy ez nem prioritás, a testvérvállalatuk, a Skoda most fontolgatja egy ilyen modell bevezetését a jövőbeli kínálatuk részeként. 

Megnéztük, de a piac crossovereket és SUV modelleket igényel, végül ebbe az irányba döntöttünk.

Az elektromos egyterű modell gyártásának elmaradása részben annak tudható be, hogy a Volkswagen braunschweigi K+F központjában a mérnöki kapacitás a potenciálisan fontosabb modellek, nevezetesen az elektromos Golf miatt a határaikhoz szorul.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu