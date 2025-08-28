Megállíthatatlan a Toyota: júliusban rekordszámú autót értékesített

A Toyota Motor júliusban rekordszámú autót gyártott és adott el, ezzel immár hetedik egymást követő hónapját zárta növekedéssel. A japán autógyártó elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában erősített, ami jelentős teljesítmény a globális kereskedelmi bizonytalanságok idején – írja a Bloomberg.
A Toyota a Daihatsu Motor és a Hino Motors leányvállalataival együttesen globálisan 4 százalékkal értékesített több járművet, mint tavaly ugyanekkor. Ez 963 796 darab autót jelent a vállalat csütörtöki közlése szerint.
Míg Japánban 2 százalékkal visszaesett az értékesítés, addig a világ más részein 6 százalékkal nőtt.
Különösen erősek voltak az észak-amerikai Toyota- és Lexus-eladások: a teherautók, SUV-ok és hibrid modellek iránti kereslet 20 százalékos növekedést mutat. Kínában az értékesítés 5,7 százalékkal emelkedett.
A termelés is nőtt. A globális kibocsátás 2,6 százalékkal 947 943 járműre emelkedett júliusban, a hazai visszaesést ellensúlyozta a külföldi piacok bővülése.
A Toyota hibrid modelljei iránt idén különösen erős a kereslet.
Az év elején sok vásárló igyekezett előrehozni autóvásárlását Donald Trump elnök importautókra és -alkatrészekre kivetett vámjai előtt. A japán autókra jelenleg 15 százalékos az amerikai vám, ami komoly akadályt jelent az iparág vezető márkái számára.
A hónap elején a Toyota csökkentette éves profit-előrejelzését arra hivatkozva, hogy Trump tarifái 1 400 milliárd jenes veszteséget okoznak az eredményében. Most 3200 milliárd jen működési nyereségre számít a 2026 márciusában záruló pénzügyi évben, szemben a korábbi 3800 milliárdos előrejelzéssel.
Trump tízmilliárd dolláros csapást mért a Toyotára – és még örülhetnek is a japánok
A világ legnagyobb autógyártóját alaposan megüti a július végén elfogadott 15 százalékos amerikai védővám. A Toyota profitfigyelmeztetést adott ki ennek kapcsán, közel tízmilliárd dollárra becsülve a Trumppal kötött japán vámalkunak a cégcsoportot érintő éves anyagi következményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.