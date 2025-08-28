Megállíthatatlan a Toyota: júliusban rekordszámú autót értékesített

A Toyota Motor júliusban rekordszámú autót gyártott és adott el, ezzel immár hetedik egymást követő hónapját zárta növekedéssel. A japán autógyártó elsősorban az Egyesült Államokban és Kínában erősített, ami jelentős teljesítmény a globális kereskedelmi bizonytalanságok idején – írja a Bloomberg.

A Toyota júliusban rekordszámú autót értékesített / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Toyota a Daihatsu Motor és a Hino Motors leányvállalataival együttesen globálisan 4 százalékkal értékesített több járművet, mint tavaly ugyanekkor. Ez 963 796 darab autót jelent a vállalat csütörtöki közlése szerint.

Míg Japánban 2 százalékkal visszaesett az értékesítés, addig a világ más részein 6 százalékkal nőtt.

Különösen erősek voltak az észak-amerikai Toyota- és Lexus-eladások: a teherautók, SUV-ok és hibrid modellek iránti kereslet 20 százalékos növekedést mutat. Kínában az értékesítés 5,7 százalékkal emelkedett.

A termelés is nőtt. A globális kibocsátás 2,6 százalékkal 947 943 járműre emelkedett júliusban, a hazai visszaesést ellensúlyozta a külföldi piacok bővülése.

A Toyota hibrid modelljei iránt idén különösen erős a kereslet.

Az év elején sok vásárló igyekezett előrehozni autóvásárlását Donald Trump elnök importautókra és -alkatrészekre kivetett vámjai előtt. A japán autókra jelenleg 15 százalékos az amerikai vám, ami komoly akadályt jelent az iparág vezető márkái számára.

A hónap elején a Toyota csökkentette éves profit-előrejelzését arra hivatkozva, hogy Trump tarifái 1 400 milliárd jenes veszteséget okoznak az eredményében. Most 3200 milliárd jen működési nyereségre számít a 2026 márciusában záruló pénzügyi évben, szemben a korábbi 3800 milliárdos előrejelzéssel.