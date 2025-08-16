Trump arról is tájékoztatta Zelenszkij elnököt, hogy Putyin ragaszkodik területi követeléseihez - itt vannak a részletek

A Világgazdaság is beszámolt korábban arról, hogy Zelenszkij és európai vezetők tárgyaltak Donald Trumppal, miköz en az amerikai elnök pénteken Alaszkában, a Putyinnal folytatott tárgyalásai után repült hazafelé. Trump produktívnak nevezte a találkozót, és jelezte, hogy felszólítja Zelenszkijt, hogy kössön megállapodást.
Trump a hívás során azt mondta, hogy bár Ukrajnán múlik, hogy mit kezd a területével, Vlagyimir Putyin álláspontja nem változott – továbbra is azt akarja, hogy Kijev átadja az egész kelet-ukrajnai Donbász régió feletti ellenőrzést – közölték névtelenül nyilatkozó, az ügyhöz közel álló források a Bloombert hírügynökséggel.
Zelenszkij többször is kizárta Donyeck és Luhanszk egészének feladását, amelyeket Moszkva erői csak részben ellenőriznek, és katonailag eddig nem is sikerült elfoglalniuk. Oroszország leállítaná a Zaporizzsje és Herszon megye azon részeire vonatkozó követeléseinek érvényesítését, amelyeket jelenleg nem ellenőriz, gyakorlatilag befagyasztva a frontvonalakat – közölték a források.
Trump azt mondta a vezetőknek, hogy kész hozzájárulni Ukrajna biztonságának garantálásához, amennyiben az nem vonja be a NATO-t – tették hozzá. Az elnök azt sugallta, hogy Putyinnak ez rendben is lenne – mondták a polgárok. Sajtóforrások szerint felmerült egy a NATO ötös cikkelyéhez hasonlatos védlemi megállapodás, vagyis ha támadják Ukrajnát, hogy a szövetséges felléphet a védelmében. De a mostani szövegből arra lehet következtetni, hogy ezt a védelmet az Amerikai Egyesült Államok biztosítaná az ukránoknak és nem a NATO.
A Financial Times információi szerint, Donyeckért és Luhanszkért cserébe Putyin azt mondta, hogy befagyasztja a frontvonalat Herszon és Zaporizzsja déli régióiban, ahol erői nagy földterületeket tartanak birtokban, és nem indít új támadásokat további területek megszerzése érdekében – közölte három, a tárgyalásokhoz közel álló személy.
Az amerikai elnök azt is közölte korábban, hogy a Putyinnal folytatott találkozója és a Zelenszkijjel folytatott telefonhívás is „nagyon jól sikerült”. Trump azt írta, hogy „mindenki elhatározta”, hogy a háború befejezésének legjobb módja egy békemegállapodás elérése, és „nem pedig egy egyszerű tűzszüneti megállapodás”.
A Trump-Putyin-találkozót követő interjújában Trump azt javasolta Zelenszkijnek, hogy kössön egyezséget az oroszokkal, mivel Oroszország nagyon nagy hatalom, szemben Ukrajnával.
Volodimir zelenszkij hétfőn a Fehér Házban találkozik Donald Trumppal. Legutóbbi, februári Ovális Irodában tett látogatása a két vezető közötti szópárbajjal végződött, és rövid időre oda vezetett, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette Ukrajnának nyújtott katonai segélyét, ami aláásta az ország harci képességeit. Trump és Zelenszkij azóta többször is találkozott, többek között a hágai NATO-csúcstalálkozón és a Vatikánban, és javították kapcsolataikat.
Európai tisztviselők üdvözölték Trump erőfeszítéseit az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésük során. Szombaton kiadott nyilatkozatukban megerősítették egy háromoldalú találkozó szükségességét Trump, Putyin és Zelenszkij között . A közlemény nem említette a korábbi követeléseket, amelyek az azonnali tűzszünetet követelték volna a tárgyalások felé vezető első lépésként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.