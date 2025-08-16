Trump arról is tájékoztatta Zelenszkij elnököt, hogy Putyin ragaszkodik területi követeléseihez - itt vannak a részletek

A Világgazdaság is beszámolt korábban arról, hogy Zelenszkij és európai vezetők tárgyaltak Donald Trumppal, miköz en az amerikai elnök pénteken Alaszkában, a Putyinnal folytatott tárgyalásai után repült hazafelé. Trump produktívnak nevezte a találkozót, és jelezte, hogy felszólítja Zelenszkijt, hogy kössön megállapodást.

Fotó: AFP

Trump a hívás során azt mondta, hogy bár Ukrajnán múlik, hogy mit kezd a területével, Vlagyimir Putyin álláspontja nem változott – továbbra is azt akarja, hogy Kijev átadja az egész kelet-ukrajnai Donbász régió feletti ellenőrzést – közölték névtelenül nyilatkozó, az ügyhöz közel álló források a Bloombert hírügynökséggel.

Zelenszkij többször is kizárta Donyeck és Luhanszk egészének feladását, amelyeket Moszkva erői csak részben ellenőriznek, és katonailag eddig nem is sikerült elfoglalniuk. Oroszország leállítaná a Zaporizzsje és Herszon megye azon részeire vonatkozó követeléseinek érvényesítését, amelyeket jelenleg nem ellenőriz, gyakorlatilag befagyasztva a frontvonalakat – közölték a források.

Trump azt mondta a vezetőknek, hogy kész hozzájárulni Ukrajna biztonságának garantálásához, amennyiben az nem vonja be a NATO-t – tették hozzá. Az elnök azt sugallta, hogy Putyinnak ez rendben is lenne – mondták a polgárok. Sajtóforrások szerint felmerült egy a NATO ötös cikkelyéhez hasonlatos védlemi megállapodás, vagyis ha támadják Ukrajnát, hogy a szövetséges felléphet a védelmében. De a mostani szövegből arra lehet következtetni, hogy ezt a védelmet az Amerikai Egyesült Államok biztosítaná az ukránoknak és nem a NATO.