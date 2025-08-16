Trump és Putyin találkozó: Trump felfüggeszti az orosz olajvásárlások miatt kilátásba helyezett kínai vámok emelését

„A mai események miatt azt hiszem, erre nem kell gondolnom” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, amely közvetlenül a Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozója után készült. „Lehet, hogy néhány hét múlva kell foglalkoznunk a kérdéssel, de most nem.”

Vámháború és diplomáciai játszma

Trump korábban keményebb vámintézkedésekkel fenyegette azokat az országokat, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak. Augusztus 27-én például megduplázta az indiai termékekre kivetett vámokat 50%-ra, miután Újdelhi fokozta olajimportját Moszkvától.

Kína esetében azonban a helyzet bonyolultabb. Egy újabb vámemelés megszegné a Washington és Peking között fennálló kereskedelmi fegyverszünetet, amelyet a felek nemrég 90 nappal meghosszabbítottak. Ez a megállapodás már most is mérsékelte a tavasszal rekordszintre emelkedett vámokat, amelyek világszerte felforgatták a piacokat.

Putyin, Zelenszkij és a béketárgyalások

Bár Trumpnak nem sikerült tűzszüneti megállapodást kötnie Putyinnal, hangsúlyozta, hogy számos kérdésben közel kerültek az egyetértéshez. Az amerikai elnök arra biztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy próbáljon megállapodást kötni azzal a vezetővel, aki 2022-ben inváziót indított Ukrajna ellen.

„A találkozó nagyon jól sikerült” – fogalmazott Trump.

Kína álláspontja

Peking védelmébe vette az orosz olajimportot, kijelentve, hogy az jogszerű és az ország energiabiztonságához nélkülözhetetlen. Trump döntése tehát egyensúlyozás: miközben nyomást akar gyakorolni Moszkvára, nem kockáztatja meg, hogy a kereskedelmi feszültségek újból elszabaduljanak a világ két legnagyobb gazdasága között.