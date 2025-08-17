Trump fontos embere mondta el, milyen garanciára számíthat Ukrajna, és miért léptek egyből a békekötés tervének útjára Putyinnal

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai csúcstalálkozójukon megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat tud nyújtani Ukrajnának – közölte Steve Witkoff, Trump különmegbízottja.

Fotó: Al Drago

„Megállapodásra jutottunk abban, hogy az Egyesült Államok és más nemzetek gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló megfogalmazást kínálhatnak Ukrajnának” – mondta Witkoff a CNN műsorában, utalva arra a NATO-rendelkezésre, amely kimondja, hogy ha egy szövetségest megtámadnak, az minden tagállam elleni támadásnak minősül.

Witkoff, aki pénteken részt vett a vezetők alaszkai találkozóján, azonban azt nyilatkozta, hogy a megállapodásuk nem teszi lehetővé Ukrajna számára, hogy elérje régóta dédelgetett célját, vagyis a NATO-tagságot.

Putyin szerint a vörös vonal a NATO-felvételt jelenti

– mondta Witkoff.

Oroszország a csúcstalálkozóra azzal a követeléssel érkezett, hogy Ukrajna adja át azokat a területeket, amelyeket Oroszország a hároméves háborújában foglalt el. Witkoff azt mondta, hogy Putyin „mind az öt régióval kapcsolatban tett némi engedményt”, és hozzátette: „Meg kell vitatni Donyecket” Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amikor hétfőn a Fehér Házban találkozik Trumppal, ami arra utal, hogy van lehetőség a tárgyalásokra.

Az európai vezetők csatlakoznak Zelenszkijhez a Fehér Házban megrendezésre kerülő, Trumppal folytatott találkozón, ezzel is kifejezve támogatásukat Ukrajna vezetője mellett, aki egyre nagyobb amerikai nyomás alatt áll, hogy gyorsan békemegállapodást kössön Oroszországgal, akár területek feladását is elfogadva.

Ma Zelenszkij és Ursula von der Leyen sajtótájékoztatót tartott, amelyen az Európai Bizottság elnöke ismét kifejtette, hogy teljes mellszéleséggel kiállnak Ukrajna mellett, és kérte Zelenszkijt hogy a tárgyalások során legyen olyan, mint egy acélsün.