Trump már a hétvégén pontot tesz egy hosszú, gyilkos háború végére

Donald Trump szombaton a Fehér Házban fogadja Azerbajdzsán elnökét, Ilham Alijevet, valamint Örményország miniszterelnökét, Nikol Pasinjánt. Az esemény részeként békeszerződést írnak alá, amelynek célja az évtizedek óta tartó konfliktus lezárása a két kaukázusi ország között.

Történelmi megállapodás jöhet létre Azerbajdzsán és Örményország között / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Trump azt írta, hogy adminisztrációja már egy ideje kapcsolatban áll mindkét féllel, egyben dicsérte a vezetőket a béke érdekében tett bátor lépésekért. Emellett az Egyesült Államok kétoldalú gazdasági megállapodásokat köt Azerbajdzsánnal és Örményországgal.

Sajtóhírek szerint a megállapodás része lehet egy tranzitútvonal megteremtése, amely összekötné Azerbajdzsánt az azeri Nahicseván enklávéval Dél-Örményországon keresztül. A folyosó magában foglalna közlekedési infrastruktúrát, például vasúti vonalakat, olaj- és gázipari vezetékeket, valamint optikai kábeleket, elősegítve az áruk és az emberek mozgását.

Több évtizede tart az ellenségeskedés

Az örmény–azeri konfliktus a Szovjetunió utolsó éveiben éleződött ki Hegyi-Karabah körül. A vitatott hovatartozású régió az azeri tagköztársaság része volt vegyes lakossággal, örmény többséggel. Hegyi-Karabah 1991-ben, a Szovjetunió összeomlása után kikiáltotta függetlenségét, ami háborúhoz vezetett az örmények és az azeriek között.

Az örmény győzelem után az azeriek elhagyták a régiót. A harcok lezárása után is voltak kisebb összecsapások és határvillongások, majd 2020-ban háború robbant ki a két ország között, amelyet 2023-ban újabb konfliktus követett. A háborúkban Azerbajdzsán teljesen elfoglalta Hegyi-Karabahot.

Az örmény lakosság elmenekült, a felek között azóta sem jött létre békeszerződés. Donald Trump most pontot tenne a hosszú ideje zajló ellenségeskedésre, bár kérdéses, hogy mennyire lehet tartós a béke.