Trump–Putyin-csúcstalálkozó: kiszivárogtak a részletek, korántsem csak Ukrajnáról volt szó, Trump nagy bizniszt készül kötni

Amerikai és orosz kormánytisztviselők több energetikai megállapodásról tárgyaltak az Ukrajnában békét célzó e havi egyeztetések margóján – mondta az ügyet ismerő öt forrás a Reutersnek. Ezek szerint a Trump–Putyin-csúcstalálkozó korántsem csak az ukrán rendezésről szólt, bár a hírügynökség forrásai szerint ezeket a megállapodásokat ösztönzőként vetették fel annak érdekében, hogy a Kreml beleegyezzen az ukrajnai békébe, és hogy Washington enyhítse az Oroszországgal szembeni szankciókat.

A Trump–Putyin-csúcstalálkozón korántsem csak az ukrajnai háborúról volt szó / Fotó: AFP

Oroszország az ukrajnai invázió (2022 februárja) óta a szankciók következtében gyakorlatilag el van vágva a nemzetközi energetikai befektetésektől és a nagyobb üzletektől. Három forrás szerint megvitatták annak lehetőségét, hogy az Exxon Mobil visszatérjen az oroszországi Szahalin–1 olaj- és gázprojektbe.

Az Egyesült Államok legnagyobb olajtermelője, az Exxon több ízben tárgyalt az orosz állami ellenőrzés alatt álló Rosznyefttel a visszatérésről,

miután mind Joe Biden, mind Donald Trump kormányzata alatt megkapta az engedélyt az USA pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalától.

A találkozón napirendre került az is, hogy Oroszország amerikai berendezéseket vásároljon LNG-projektjeihez – például az Arctic LNG 2-höz, amelyet nyugati szankciók sújtanak.

Felmerült egy másik ötlet is: az Egyesült Államok nukleáris meghajtású jégtörő hajókat vásárolna vagy bérelne Oroszországtól.

A tárgyalásokat Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai útján tartották a hónap elején, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és befektetési megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel.

A Fehér Ház mindenképp szeretett volna egy nagy befektetési megállapodást bejelenteni az alaszkai csúcs után. Trump ezért érzi úgy, hogy elért valamit

– mondta a Reuters egyik forrása.

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette, hogy Trump és nemzetbiztonsági csapata továbbra is tárgyalásokat folytat orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, amely véget vethetne a háborúnak. Ugyanakkor – tette hozzá – nemzetbiztonsági érdek, hogy ezeket a kérdéseket ne tárgyalják nyilvánosan.