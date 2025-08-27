Deviza
EUR/HUF396.35 +0.04% USD/HUF341.88 +0.44% GBP/HUF459.56 +0.18% CHF/HUF423.91 +0.08% PLN/HUF92.94 -0.08% RON/HUF78.32 -0.02% CZK/HUF16.16 +0.04% EUR/HUF396.35 +0.04% USD/HUF341.88 +0.44% GBP/HUF459.56 +0.18% CHF/HUF423.91 +0.08% PLN/HUF92.94 -0.08% RON/HUF78.32 -0.02% CZK/HUF16.16 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,972.98 -0.17% MTELEKOM1,962 +0.2% MOL2,970 +0.88% OTP30,230 -1.06% RICHTER10,710 +0.28% OPUS583 +1.72% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162.5 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,251.62 +0.09% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,174.21 -0.41% BUX104,972.98 -0.17% MTELEKOM1,962 +0.2% MOL2,970 +0.88% OTP30,230 -1.06% RICHTER10,710 +0.28% OPUS583 +1.72% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162.5 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,251.62 +0.09% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,174.21 -0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Szahalin
Arctic LNG 2
Exxon Mobil
kereskedelmi háború
LNG
szankciók

Trump–Putyin-csúcstalálkozó: kiszivárogtak a részletek, korántsem csak Ukrajnáról volt szó, Trump nagy bizniszt készül kötni

Az amerikai elnök üzletet kötni ment Alaszkába, s bár nem verik nagydobra, számos energetikai projektről tárgyalnak azóta is az oroszokkal. A Trump–Putyin-csúcstalálkozó korántsem csak az ukrán háborúról szólt.
D. GY.
2025.08.27, 09:58
Frissítve: 2025.08.27, 10:16

Amerikai és orosz kormánytisztviselők több energetikai megállapodásról tárgyaltak az Ukrajnában békét célzó e havi egyeztetések margóján – mondta az ügyet ismerő öt forrás a Reutersnek. Ezek szerint a Trump–Putyin-csúcstalálkozó korántsem csak az ukrán rendezésről szólt, bár a hírügynökség forrásai szerint ezeket a megállapodásokat ösztönzőként vetették fel annak érdekében, hogy a Kreml beleegyezzen az ukrajnai békébe, és hogy Washington enyhítse az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Trump-Putyin csúcstalálkozó
 A Trump–Putyin-csúcstalálkozón korántsem csak az ukrajnai háborúról volt szó / Fotó: AFP

Oroszország az ukrajnai invázió (2022 februárja) óta a szankciók következtében gyakorlatilag el van vágva a nemzetközi energetikai befektetésektől és a nagyobb üzletektől. Három forrás szerint megvitatták annak lehetőségét, hogy az Exxon Mobil visszatérjen az oroszországi Szahalin–1 olaj- és gázprojektbe. 

Az Egyesült Államok legnagyobb olajtermelője, az Exxon több ízben tárgyalt az orosz állami ellenőrzés alatt álló Rosznyefttel a visszatérésről, 

miután mind Joe Biden, mind Donald Trump kormányzata alatt megkapta az engedélyt az USA pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalától.

  • A találkozón napirendre került az is, hogy Oroszország amerikai berendezéseket vásároljon LNG-projektjeihez – például az Arctic LNG 2-höz, amelyet nyugati szankciók sújtanak. 
  • Felmerült egy másik ötlet is: az Egyesült Államok nukleáris meghajtású jégtörő hajókat vásárolna vagy bérelne Oroszországtól. 

A tárgyalásokat Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai útján tartották a hónap elején, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és befektetési megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel. 

A Fehér Ház mindenképp szeretett volna egy nagy befektetési megállapodást bejelenteni az alaszkai csúcs után. Trump ezért érzi úgy, hogy elért valamit

– mondta a Reuters egyik forrása. 

A Fehér Ház egyik tisztviselője megerősítette, hogy Trump és nemzetbiztonsági csapata továbbra is tárgyalásokat folytat orosz és ukrán tisztviselőkkel egy kétoldalú találkozó érdekében, amely véget vethetne a háborúnak. Ugyanakkor – tette hozzá – nemzetbiztonsági érdek, hogy ezeket a kérdéseket ne tárgyalják nyilvánosan.

A Trump–Putyin-csúcstalálkozón a tárgyalások fenyegetésekkel párhuzamosan zajlottak

Trump azzal fenyegetőzött, hogy további szankciókat vet ki Oroszországra, ha nem haladnak a béketárgyalások, és szigorú vámokat ró ki Indiára, amely Oroszország egyik legnagyobb olajvásárlója. Ezek az intézkedések megnehezítenék Oroszország számára, hogy fenntartsa jelenlegi exportvolumenét.

Trump „üzletkötési” politikai stílusa korábban is megmutatkozott az ukrajnai tárgyalásokon: az év elején ugyanezek a tisztviselők azt vizsgálták, miként lehetne újraindítani az orosz gáz szállítását Európába. Ezeket a terveket azonban Brüsszel megakasztotta, miután 2027-ig teljesen ki akarja vezetni az orosz gázimportot. Ennek köszönhetően 

Washington egész egyszerűen kihagyta Brüsszelt a folyamatból, 

így a legutóbbi tárgyalások hangsúlya a kétoldalú amerikai–orosz megállapodásokra helyeződött át, eltávolodva az Európai Uniótól, amely blokk egységesen támogatja Ukrajnát.

Ugyanazon a napon, mint az alaszkai csúcs, Putyin rendeletet írt alá, amely lehetővé teheti a külföldi befektetők – köztük az Exxon Mobil – számára, hogy visszaszerezzék részesedésüket a Szahalin–1 projektben. Ennek feltétele, hogy a külföldi részvényesek tevékenyen támogassák a nyugati szankciók feloldását.

Újraindult az orosz LNG-gigaprojekt

  • Az Exxon 2022-ben hagyta el oroszországi üzletágát az ukrán inváziót követően, 
  • 4,6 milliárd dolláros veszteséget elkönyvelve. 
  • 30 százalékos részesedését a Szahalin–1 projektben abban az évben elkobozta a Kreml.

Az Egyesült Államok 2022 óta több hullámban szankcionálta az Arctic LNG 2 projektet, amelynek tulajdonosa a Novatek, amely tavaly lobbistákat vetett be Washingtonban a kapcsolatok helyreállítása és a szankciók feloldása érdekében. 

  • Az Arctic LNG 2 üzem áprilisban újraindította a földgázfeldolgozást, bár alacsony kapacitással. 
  • Idén eddig öt szállítmányt indítottak el a szankciók alatt álló tankerhajókkal. 
  • Az egyik termelőegységet korábban leállították az exportálási nehézségek miatt. 
  • A projekt három LNG-feldolgozó egységet tervezett. 
  • A harmadik tervezési fázisban van, a szükséges technológiát várhatóan Kína biztosítja.

Washington viszont arra próbálja ösztönözni Oroszországot, hogy kínai helyett amerikai technológiát vásároljon – egy szélesebb stratégia részeként, amelynek

célja Kína elszigetelése és a pekingi–moszkvai kapcsolatok gyengítése

– közölte az egyik forrás. Kína és Oroszország „korlátlan” stratégiai partnerséget hirdetett meg néhány nappal az ukrajnai invázió előtt. Hszi Csin-ping az elmúlt évtizedben több mint 40 alkalommal találkozott Putyinnal, aki az utóbbi hónapokban Kínát szövetségesének nevezte.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11863 cikk

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
694 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu