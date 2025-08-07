Deviza
Trump egy bukott államot üt a legjobban

Az amerikai elnök az egyik legnagyobb válságot átélő, bukott államra szabta ki a legnagyobb vámot. Donald Trump júniusban feloldotta az Egyesült Államok szankcióit Szíria ellen, majd alig három hónappal később rekordmagas vámot vetett ki az országra. Szakértők szerint a döntés inkább politikai üzenet, mintsem gazdasági intézkedés, és egyúttal komoly kockázatokat jelent egy újabb menekülthullám elindításra.
Németh Anita
2025.08.07, 05:50

Donald Trump amerikai elnök júniusban feloldotta az Egyesült Államok Szíriára kivetett szankcióit, köztük olyanokat is, amelyek évtizedek óta érvényben voltak. „Most eljött az ő idejük… Sok sikert, Szíria!” Alig három hónappal később kormánya a világ legmagasabb vámját, 41 százalékot, vetette ki a válságban lévő országra – mutatott rá a CNBC szerdai cikkében.

Trump delivers remarks on reciprocal tariffs
Donald Trump amerikai elnök az egyik legnagyobb válságot átélő, bukott államra szabta ki a legnagyobb vámot, Szíriára / Fotó: AFP

Donald Trump előbb feloldotta, majd rekordvámokkal sújtotta Szíriát

Szíria az amerikai szankciók miatt alig kereskedik az Egyesült Államokkal. Az Observatory for Economic Complexity adatai szerint 2023-ban Szíria 11,3 millió dollár értékben exportált árut az Egyesült Államokba, míg 1,29 millió dollár értékben importált onnan – így technikailag az USA kereskedelmi hiányban van a gyenge lábakon álló közel-keleti gazdasággal szemben.

Trump szerint a vámok célja a kereskedelmi egyensúlytalanságok kezelése, a mértéküket pedig minden ország esetében az áprilisi kereskedelmi hiány szerint állapították meg.

Szíria, a bukott állam

Az országot egy bizonytalan helyzetű új kormány 13 év polgárháború után próbálja újjáépíteni. Az Iszlám Állam terrorszervezet 2014-ben például itt is tevékenykedett; uralmának a nyugati országok hadműveletei vetettek véget.

Tavaly decemberben fegyveres csoportok megdöntötték Bassár el-Aszad kormányzatát. Szíria jelenlegi elnöke Ahmed al-Sharaa, egy egykori al-Kaida-tag, aki állítása szerint már más nézeteket vall.

Segélyszervezetek szerint Szíria villamosenergia-hálózatának több mint kétharmada nem működik; Aleppóban és Damaszkuszban napi 20 órás áramszünetek jellemzők, a vidéki és a harcok sújtotta térségekben pedig egyáltalán nincs áram. A szíriai gazdaság az összeomlás szélére került.

Miért kapta Szíria a világ legmagasabb vámját?

Elemzők szerint a vám kevés közvetlen hatással lesz Szíria romokban heverő gazdaságára, de a döntés szimbolikus jelentősége nagy.

„A tény, hogy Szíria kapta a legmagasabb vámot – még a szankciók enyhítése után is – világos és tudatos üzenet a Trump-kormányzattól: Washington hajlandó lazítani a gazdasági szorításon, de csak a saját feltételei szerint” – magyarázta Giorgio Cafiero, az Analytics nevű kockázatelemző és geopolitikai tanácsadó cég vezérigazgatója az amerikai üzleti oldalnak.

Az egyik lehetséges értelmezés szerint a vámokkal Damaszkuszt arra próbálják rákényszeríteni, hogy rendezze kapcsolatait Izraellel. A zsidó állam rendszeresen bombáz szíriai célpontokat, és megszállva tart egyes területeket, köztük a Golán-fennsíkot. Izrael hagyományosan az Egyesül Államok egyik legszorosabb szövetségese, a mindenkor amerikai kormányzat megvédi az érdekeit, mert az ország az amerikaiak kapuja a közel-keleti jelenlétre.

Biztonságpolitikai szakértők pedig úgy látják, hogy 

ha Szíria nem kapja meg a szükséges gazdasági, humanitárius és diplomáciai támogatást, az ország ismét háborúba süllyedhet, ami még súlyosabb humanitárius válsághoz vezethet. Ez pedig egyenes út ahhoz, hogy Európát hasonló migrációs válság sújtsa, mint 2015-ben.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
