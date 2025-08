Trump úgy játszik a piacokkal, mint macska az egérrel

Donald Trump volt tanácsadója, Steve Bannon, egyszer úgy jellemezte az amerikai elnök médiastratégiáját, hogy „árasszuk el a terepet”. Más szóval: információáradattal elárasztani a nyilvánosságot annak érdekében, hogy tompítsák a sokkszerű bejelentések hatását, eltereljék a figyelmet.

Trump meghátrálásai teljesen tudatos stratégián alapulnak / Fotó: AFP

Trump kommunikációs stratégiája a tőkepiacokra is erősen hat. Stabil, egyirányú kommunikációs környezetben a befektetők könnyebben értékelhetik a részvényeket, mivel a gazdasági alapmutatók – beleértve a keresletet, a költségeket és a kamatlábakat – viszonylagos biztonsággal előrejelezhetők. Trump azonban nagyívű, globális változásokat szeretne végrehajtani, ezek értelemszerűen sokként hatnak a piacokra - muszáj tehát valahogy tompítani az intézkedések hatását. Ez áll a látszólag egymásnak ellentmondó elnöki bejelentések hátterében.

A kezdeti sokk után megnyugodott a részvénypiac

Az elnök augusztus 1-jén tervezte életbe léptetni az úgynevezett „kölcsönös” vámintézkedéseket. De mivel Trump folyamatosan módosítja a határidőket, változtat a vámtarifák mértékén, és a vámokat nyitott végű tárgyalásokhoz köti, a befektetők számára nehézséget okoz az intézkedések beárazása, az eszközök piaci értékelése.

A VIX index – amely a tőzsdei volatilitás mérőszáma és a Wall Street „félelemmutatójaként” is ismert – az elnök első vámbejelentései által okozott sokkot jól láthatóan lekövette. Aztán érdekes módon, a piac mintha megszokta volna Trump taktikáját és visszatért a „normális” tartományba.

A Booth Business School 2017-es tanulmánya, amely Trump előző elnöki ciklusát elemezte, arra a következtetésre jutott, hogy a piacok azért nem reagálnak a bizonytalanságra, mert a Fehér Ház üzenetei „megbízhatatlanok és a befektetők számára nehezen értelmezhetők” voltak.

Az S&P 500 mostani ellenálló képessége – annak ellenére, hogy a gazdasági növekedési előrejelzések romlanak, vámtarifák fenyegetnek és a fiskális politika is ingatag – arra utalhat, hogy a piac valóban nehezen árazza be a politikai kockázatot. Az „információtúltengés” pedig magyarázatot adhat arra is, miért teljesít ilyen jól a részvénypiac annak ellenére, hogy az alapmutatók gyengébbek.

Az S&P 500 sorra dönti az új csúcsokat annak ellenére, hogy az Egyesült Államok tényleges vámterhelése körülbelül hétszerese a tavalyi szintnek,

és közeledik ahhoz a ponthoz, amely korábban a részvényindex 5000 pont alá esését okozta a „felszabadulás napja” után. Ma viszont majdnem 30 százalékkal magasabban áll.