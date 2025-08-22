Deviza
EUR/HUF396.04 -0.08% USD/HUF341.41 +0.03% GBP/HUF457.88 0% CHF/HUF421.94 0% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.36 -0.08% CZK/HUF16.11 -0.12% EUR/HUF396.04 -0.08% USD/HUF341.41 +0.03% GBP/HUF457.88 0% CHF/HUF421.94 0% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.36 -0.08% CZK/HUF16.11 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,004.24 -0.08% MTELEKOM1,982 +0.1% MOL2,978 -1.01% OTP30,770 +0.19% RICHTER10,730 -0.19% OPUS586 +0.85% ANY7,960 +1.01% AUTOWALLIS163 +0.61% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,255.76 +0.4% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,197.12 -2.3% BUX106,004.24 -0.08% MTELEKOM1,982 +0.1% MOL2,978 -1.01% OTP30,770 +0.19% RICHTER10,730 -0.19% OPUS586 +0.85% ANY7,960 +1.01% AUTOWALLIS163 +0.61% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,255.76 +0.4% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,197.12 -2.3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
idegenforgalom
utazás

2040-ben rá sem ismerünk a turistaközpontokra, más nyelveket fogunk hallani

1975 és 2019 között a turisták száma világszerte nagyjából tizenöt évente megduplázódott, napjainkra átlépte az évi másfél milliárd utazót. 2040-re ez a szám várhatóan kétmilliárd felett jár majd, és olyan országokból is özönlenek majd a turisták, ahonnan csak kevesen várnák.
VG
2025.08.22, 12:37
Frissítve: 2025.08.22, 12:41

A kulcsfontosságú iparágak közül a turizmus szenvedte a legnagyobb veszteségeket a Covid–19 megjelenésével. Az ágazat azonban elképesztő ütemben éledt újjá, és 2023-ban már 88 százalékos fellendülést ért el a világjárvány előtti szinthez képest. Manapság a turisták legnagyobb számban Kínából indulnak útnak, a leglátogatottabb öt ország 2010 óta pedig Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Államok, Olaszország és Kína. 

Napjainkban Kínából indul útnak a legtöbb utazó és Franciaország a turisták legnagyobb kedvence. A kép illusztráció. KIM Won Jin / AFP
Napjainkban Kínából indul útnak a legtöbb utazó, és Franciaország a turisták legnagyobb kedvence / Fotó: KIM Won Jin / AFP (illusztráció)

Hamarosan olyan országokból özönlenek majd a turisták, amelyekre sosem gondoltunk volna

A becslések szerint 2040-re az utazók száma tovább fog növekedni, elérve a 2,4 milliárdot. Az utazási gyakoriság fokozódása miatt az öt legnagyobb küldő ország (Kína, az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság és Oroszország) piaci részesedése várhatóan tovább bővül, de a középosztály várható felemelkedése miatt olyan országokból is egyre több ember indul majd útnak, mint Pakisztán, Brazília, Szaúd-Arábia, Indonézia és Mexikó – állítják a Deloitte elemzői.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu