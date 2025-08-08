Deviza
Horvátország
vendégéjszakák
turista

Zsúfoltnak éreztük Horvátországot? Kiderült, hogy nem tévedtünk, pedig mindenki a drágulástól félt

Sokkal több turista, sokkal több vendégéjszakát töltött Horvátországban júniusban, mint tavaly ugyanebben a hónapban, pedig a szezon kezdete előtt sokan aggódtak, hogy a felszökő árak elriasztják a vendégeket. Magyarország a nyolcadik legjelentősebb küldőország a rangsorban.
Andor Attila
2025.08.08., 14:39

A hivatalos adatok szerint a nyár első hónapjában 12,6 százalékkal több turista érkezett és 14,5 százalékkal több vendégéjszakát töltött el Horvátországban.  2025 júniusában 3,2 millió turista érkezett és 14,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. A belföldi turisták aránya 7,5% százalék volt.

nyaralás
Rovinj: népszerű nyaraláskor / Fotó: robertharding via AFP

A németek tömegesen mentek

A külföldi turisták közül a németek adták a legtöbb vendégéjszakát 2025 júniusában Horvátországban, összesen 3,8 millióval, ami a külföldi turisták vendégéjszakáinak 28 százalékát tette ki. Átlagosan 6,9 vendégéjszakát töltöttek el a németek által eltöltött vendégéjszakák 50 százalékkal nőttek.

A német turistákat az osztrákok követték 10 százalékos részesedéssel, majd a szlovénok, a lengyelek, a csehek következnek. A magyarok a 8. helyen állnak, 

a vendégek 3 százaléka érkezik Magyarországról.

Crikvenica volt a legnépszerűbb úti cél a belföldi turisták körében, 52 ezer vendégéjszakával, ami 19,0 százalékos növekedést jelent 2024 júniusához képest. Ezt követte Zágráb 38 ezer, Mali Losinj 36 ezer, Biograd na Moru 35 ezer és Umag 33 ezer vendégéjszakával.

A külföldi turisták körében Rovinj volt a legnépszerűbb úti cél,

összesen 705 ezer vendégéjszakával, ami 16 százalékos növekedést jelent 2024 júniusához képest. Ezt követte Dubrovnik 599 ezer, Porec 509 ezer, Split 425 ezer és Medulin 414 ezer vendégéjszakával.

Balkáni ellenfél érkezik

Az egyre dráguló horvát turisztikai szolgáltatások miatt viszont érdemes kipróbálni keleti szomszédját, Bosznia-Hercegovinát is, amely változatos kínálata és jóval kedvezőbb árai miatt is vonzó lehet. Horvátország  előnye volt sokáig a közelsége és alacsonyabb árai a vágyott olasz tengerparthoz képest. Az utóbbi időben azonban évről évre emelkedtek a dalmát tengerpart turisztikai szolgáltatásainak árai, mire mostanra odáig jutottunk, hogy maga a horvát állam is túl drágának nevezte és az árak mérséklésére kérte a szolgáltatókat. Erre vélhetően várni kell, a szolgáltatásokat a piac árazza és amíg ezeken az árakon is van kereslet, addig érdemi változás aligha várható. Hasznos lehet inkább kicsit szétnézni a környékben, akár a szomszédos Bosznia-Hercegovinában.

