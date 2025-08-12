Deviza
Újabb, a magyarok által kedvet turisztikai régióban ütötte fel a fejét az erdőtűz

A nyaralni indulóknak az utazás tervezésekor egyre inkább számolniuk kell az erdőtüzekkel is. Görögországot és Horvátországot is tűzvész sújtja, de más európai országokban is küzdenek a lángokkal.
VG/MTI
2025.08.12, 14:58
Frissítve: 2025.08.12, 15:26

Tűzvész pusztít több, turisták által is kedvelt görögországi régióban, Zakintosz szigetén egy szállodát is evakuáltak a keddi jelentések szerint. Kefalónia szigetén ugyancsak felcsaptak a lángok a Katimerini című görög lap értesülései szerint, ahogy a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is.

Residential area evacuated due to forest fire in Western Thrace
Görögországot idén nyáron is tűzvészek sújtják / Fotó: Anadolu via AFP

Kefalónián az erdőtűz lakott területeket egyelőre nem fenyeget az ERT görög közszolgálati televízió híradása szerint, azonban 

a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt.

Az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma a tüzek miatt a második legmagasabb fokozatú riasztást adta ki nagyjából az ország egyharmadára, például a Peloponnészosz félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is. Amellett, hogy óvatosságra intett, a tárca a tűzgyújtás mellőzésére is felszólította a lakosságot. Az oltást az erős szelek és a tartós szárazság is nehezíti.

A lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is a meteorológiai szolgálat szerint, miközben az ellenzék a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit bírálta, mondván, nem fektetett kellő hangsúlyt a tűzvészek megelőzésére.

Hatalmas tűzvész pusztít Coloradóban – a hőség a világ minden táját súlyos problémákat okoz

Brutális pusztítást végzett a Lee nevű tűzvész, immár 113 ezer hektár erdőt semmisített meg. Az Oak Fire vasárnap gyulladt be Pagosa Springstől nyugatra. A tűzvész miatt kötelező evakuálást rendeltek el Elk Parkban, és más körzetek evakuálására is készülnek.

A horvát tengerparton is tűzvész pusztít

Az elmúlt napokban nemcsak Görögország az egyetlen, magyarok által is kedvelt turisztikai célpont, ahol erdőtüzek pusztítanak, a lángok a horvát tengerpartot is elborítják, és Montenegróban is napok óta tombolnak. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. Horvátországban Split és Omis között a legveszélyesebb a helyzet, a két város között a közlekedés is leállt. Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében pusztít a tűzvész, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. 

2025 nyarán Európa számos régióját pusztító erdőtüzek sújtják. 

Több tízezer embert kényszerítettek otthonuk elhagyására, településeket és turisztikai látványosságokat romboltak le. A hatóságok és a nemzetközi mentőcsapatok emberfeletti erőfeszítésekkel küzdenek a tűz terjedése ellen. A nyaralást tervező utazóknak fokozottan figyelniük kell a helyi figyelmeztetésekre és útlezárásokra.

Augusztus elejéig több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat.

