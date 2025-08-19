Európa alaposan megégette magát: évtizedek óta nem volt hasonló és ez csak rosszabb lesz

Évtizedek óta nem látott tűzvészek sora pusztít Európában, ahol az érintett terület idén nyáron már megközelítette a 9 ezer négyzetkilométert, főként az erős szelek, az egymást követő hőhullámok és a szárazság miatt.

Tűzvész a spanyolországi Galíciában / Fotó: Anadolu via AFP

Évtizedek óta nem látott tűzvészekkel néz szembe Európa

A lángok eddig idén 8948 négyzetkilométert érintettek az Európai Unióban a közösség Copernicus űrprogramja szerint, ami 2006 óta a legnagyobb érték, és több mint duplája a 2006–2014 közötti átlagnak. Az erdőtüzek legutóbbi hulláma különösen nagy területet borított el, miután a hőség csontig kiszárította az európai erdőket és mezőket, kiváló táptalajt biztosítva a tűzvészek terjedésének.

A szél pedig tovább segítette a lángok terjedését Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban.

A klímaváltozás hatására a nyarak egyre forróbbak és szárazabbak Európában, ráadásul a kontinens felmelegedése minden más földrészen tapasztaltnál gyorsabb – írja Bloomberg. Noha már vannak jelei, hogy az erdőtüzek legújabb hulláma apadásnak indult, a tűzoltók még mindig 40 tűzzel küzdenek Spanyolországban, ahol idén 3482 négyzetkilométer vált eddig a lángok martalékává. A lángok okait vizsgáló nyomozások során pedig eddig 31 embert tartóztattak le a spanyol belügyminisztérium adatai szerint.

Nemzetközi segítséggel is nehéz felvenni a harcot a lángokkal

A tűzvészek szaporodása miatt idén a spanyol hatóságok sosem látott mértékben kértek nemzetközi segítséget, repülők és tűzoltók olyan távoli helyekről is érkeztek segíteni az oltást, mint Finnország és Szlovákia. Ugyanakkor az előrejelzések szerint hamarosan véget ér a 16 napos hőhullám az országban, amely a harmadik leghosszabb volt az ország elmúlt 30 évében.

A várható lehűlés azonban önmagában még nem jelenti a veszély múltát.

A szomszédos Portugáliában is a lehűléstől várják az oltás sikerét, de a tűzoltók még négy nagy erdőtűzzel küzdenek, van, ahol már több mint egy hete, és van, ahol még a lángok terjedését sem sikerült megállítani, annak ellenére, hogy közel 1500 tűzoltó vesz részt az oltásban. Az ellenzék a belügyminiszter fejét követeli, miközben azt is a kormány szemére veti, hogy nem kért idejében uniós segítséget a tűzvészek megfékezésére.