Új 2 eurós érme – ki került rá, ön ismeri?

Bulgária 2026. január 1-jén hivatalosan is bevezeti az eurót, bár az Eurobarometer 2025. tavaszi adatai szerint a bolgárok 50 százaléka ellenezte, és csak 43 százaléka támogatta az euró bevezetését. Más felmérések szerint a támogatók aránya lassan nő, de az ellenzőké továbbra is jelentős – írja az Origo.

Bulgária poltikai válsággal küzdött ebben az évben, de ez nem akadályozza az euró bevezetését / Fotó: Fotó: Hristo Vladev / NurPhoto via AFP

A kormány az előnyöket hangsúlyozza:

megszűnik az árfolyamkockázat,

csökkenhetnek a hitelek költségei,

erősödhet a befektetői bizalom. Az euroszkeptikus erők viszont több tízezres tüntetéseket szerveztek, népszavazást követeltek, és a leva védelmét hirdették. Szerintük az euró a pénzügyi szuverenitás feladását jelenti, hiszen a bolgár költségvetést innentől az EKB felügyeli.

Christine Lagarde, az EKB elnöke nyáron mutatta be az új bolgár euróérmék terveit. A kéteurós nemzeti oldalára Paiszij Hilendarszki (1722–1773) portréja került, hogy ki ez a jeles személyiség, azt itt olvashatja el.