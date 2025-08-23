Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
euró
Bulgária
Christine Lagarde
euró bevezetés

Új 2 eurós érme – ki került rá, ön ismeri?

Bulgária 2026. január 1-jén hivatalosan is bevezeti az eurót, így az euróövezet 21. tagállama lesz. Bár az Európai Bizottság és az EKB szerint az ország teljesítette a feltételeket, a bolgár közvélemény megosztott, a lakosság fele ellenzi a váltást, nem kérnek az euróból. Főként az inflációtól és az áremelkedéstől tartanak, Horvátország példája aggasztja őket, így nem szívesen adnák fel a levát, bár a kérdés eldőlt.
VG
2025.08.23, 14:11
Frissítve: 2025.08.23, 14:25

Bulgária 2026. január 1-jén hivatalosan is bevezeti az eurót, bár az Eurobarometer 2025. tavaszi adatai szerint a bolgárok 50 százaléka ellenezte, és csak 43 százaléka támogatta az euró bevezetését. Más felmérések szerint a támogatók aránya lassan nő, de az ellenzőké továbbra is jelentős – írja az Origo. 

euró
Bulgária poltikai válsággal küzdött ebben az évben, de ez nem akadályozza az euró bevezetését / Fotó:  Fotó: Hristo Vladev / NurPhoto via AFP

A kormány az előnyöket hangsúlyozza:

  • megszűnik az árfolyamkockázat, 
  • csökkenhetnek a hitelek költségei,
  • erősödhet a befektetői bizalom. Az euroszkeptikus erők viszont több tízezres tüntetéseket szerveztek, népszavazást követeltek, és a leva védelmét hirdették. Szerintük az euró a pénzügyi szuverenitás feladását jelenti, hiszen a bolgár költségvetést innentől az EKB felügyeli.

Christine Lagarde, az EKB elnöke nyáron mutatta be az új bolgár euróérmék terveit. A kéteurós nemzeti oldalára Paiszij Hilendarszki (1722–1773) portréja került, hogy ki ez a jeles személyiség, azt itt olvashatja el. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu