Új 2 eurós érme – ki került rá, ön ismeri?

Bulgária 2026. január 1-jén hivatalosan is bevezeti az eurót, bár az Eurobarometer 2025. tavaszi adatai szerint a bolgárok 50 százaléka ellenezte, és csak 43 százaléka támogatta az euró bevezetését. Más felmérések szerint a támogatók aránya lassan nő, de az ellenzőké továbbra is jelentős – írja az Origo.
A kormány az előnyöket hangsúlyozza:
Christine Lagarde, az EKB elnöke nyáron mutatta be az új bolgár euróérmék terveit. A kéteurós nemzeti oldalára Paiszij Hilendarszki (1722–1773) portréja került, hogy ki ez a jeles személyiség, azt itt olvashatja el.
