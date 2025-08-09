Máris itt van az új lengyel elnök első csapása Ursula von der Leyenre: Nawrocki bejelentette, szembeszáll Brüsszel nagy tervével – új szövetség jön létre

Nemzetközi koalíciót hozna létre Karol Nawrocki Lengyelország frissen beiktatott elnöke az Európai Unió (EU), valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai közötti megállapodás ellen - ezt az új lengyel elnök szombaton egy vidéki gyűlésén közölte.

Új lengyel elnök: máris itt van Nawrocki első csapása Ursula von der Leyenre / Fotó: ANP via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európai Unió és a Mercosur országok

Brazília,

Argentína,

Uruguay,

Paraguay

egy rendkívül hosszú tárgyalássorozatot követően június 28-án politikai egyezségre jutottak egy kereskedelmi megállapodás megkötéséről. "Ez a megállapodás – elsősorban annak agrárvetülete miatt – a hazai termelőket is érintheti" – hívta fel a figyelmet a MOSZ.

Az ellenzéki jelöltként megválasztott, az elnöki hivatalba szerdán beiktatott Karol Nawrocki éppen országjáró körutat tesz. Az utóbbi három napon vidéki gyűléseken vett részt, amelyeken eddig összesen három, a választási kampánya során ígért törvénytervezetet írt alá.

Az északnyugat-lengyelországi Krapiel községben a helyi gazdákkal szombaton rendezett találkozón Karol Nawrocki elmondta: az éppen aláírt tervezet egyik eleme a lengyel agrárpolitikai rendszer fejlesztését szabályozó törvény preambulumának módosítása. Ennek értelmében a kormány köteles lenne megvédeni Lengyelországot az EU-Mercosur-megállapodás következményeitől, valamint az ukrajnai mezőgazdasági termékek beáramlásától.

A preambulumba foglalt rendelkezés lehetőséget ad a politikai osztálynak arra, hogy kiálljanak a lengyel gazdákért – jelentette ki. Úgy vélte: a megoldás "tetszeni fog a gazdáknak egész Európában", hiszen a mezőgazdasági termelők más európai országokban is "nagyon aggódnak az EU-Mercosur megállapodás aláírása miatt". Reményét fejezte ki, hogy az uniós partnerek ugyanezt az utat fogják követni és

koalíciót hoznak létre a Mercosur-megállapodás ellen.

Az ügyben Nawrocki következetes kiállást ígért a nemzetközi porondon.

Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter múlt hétfőn az RMF FM kereskedelmi rádióban elmondta: tárcája a lengyel mezőgazdaság versenyképességét veszélyeztető EU-Mercosur megállapodás elfogadását blokkoló kisebbség létrehozására törekszik az európai színtéren, de jelenleg ilyen kisebbség nem létezik.