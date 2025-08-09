Megvan a döntés: újabb ország építtet az oroszokkal hatalmas atomerőművet – a lehető leghamarabb van rá szükségük

Üzbegisztán bejelentette, hogy nagy atomerőművet épít a Roszatommal – írt meg szombaton az orosz média. Az, hogy újabb orosz atomerőmű épül az országban, régóta napirenden van, de ezúttal úgy tűnik, végleg eldőlt a kérdés.

Újabb orosz atomerőmű épül: azonnal szükség van rá / Fotó: LIVEK / Shutterstock

A vastagon körvonalazódó üzletről a nyár elején a Világgazdaság azt írta, hogy a Roszatom orosz állami vállalat és az üzbég kormány által felügyelt Üzatom atomenergia-fejlesztési ügynökség megállapodott arról, hogy a kis moduláris reaktorokkal (SMR) Üzbegisztánban épülő atomerőművön kívül egy nagy teljesítményű atomerőmű építésének lehetőségét is tanulmányozzák.

A Ria azt írja, hogy Azim Ahmedkhadjaev, az Üzbég Atomenergia Ügynökség igazgatója friss interjújában beszélt arról, hogy Taskent nagy kapacitású atomerőmű építését tervezi a Roszatommal közösen. "Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni egy nagy állomás energiarendszerünkhöz való csatlakoztatásának minden lehetőségét.

Megpróbálunk egy nagyobb állomást építeni és egy nagyobb rendszert bevezetni a lehető leghamarabb

– mondta az Uzbekiston 24-nek. Azt is hozzátette, aláírtak egy dokumentumot az orosz állami vállalattal, amely alapján tanulmányozzák a helyzetet.

