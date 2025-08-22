Deviza
Brüsszel 1600 milliárdos ajándékot küldött Ukrajna nemzeti ünnepére az európaiak pénzéből

Miközben Ursula von der Leyen az „európai egységet” ünnepli, a kérdés továbbra is nyitott: meddig bírják az uniós adófizetők finanszírozni a háborút és az ukrán államot? Az Európai Bizottság közvetlenül Ukrajna függetlenségi évfordulója előtt újabb 4,05 milliárd eurót utalt Kijevnek.
VG
2025.08.22., 16:24

Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján Brüsszel újabb ajándékkal kedveskedett Kijevnek: 4,05 milliárd eurót (1600 milliárd forintot) utalt át különböző uniós alapokon keresztül. A támogatás eddig soha nem látott mértéket öltött, miközben az uniós gazdaságok egyre több nehézséggel küzdenek.

von der leyen zelenszkij ukrán államháztartási hiány Ukrajna függetlenségi évforduló
Az Európai Bizottság közvetlenül Ukrajna függetlenségi évfordulója előtt újabb 4,05 milliárd eurót utalt Kijevnek / Fotó: ANP via AFP

Az évfordulós óriásajándékból

  • 3,05 milliárd az „Ukrajna-eszköz” keretében érkezett;
  • további egymilliárdot pedig az Európai Bizottság rendkívüli makrofinanszírozási hitelprogramjából folyósítottak.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke ezt csak úgy kommentálta, hogy „amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb”.

Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója (augusztus 24.) előtt az EU újabb erőteljes jelét adta rendíthetetlen támogatásának azzal, hogy 4,05 milliárd eurót folyósított az országnak

– indít a bizottsági közlemény.

Von der Leyen kijelentésének fonákja: az elnök és bizottsága kritikusai szerint a tagállamok gazdaságai gyengülnek, miközben Kijev feneketlen zsák módjára nyeli az eurómilliárdokat.

Az unió és tagállamai a háború kezdete óta már 168,9 milliárd eurót fordítottak humanitárius, pénzügyi és katonai támogatásra – ez az összeg nagyobb, mint tucatnyi tagország teljes éves költségvetése. A nyilvánosságra került tervek szerint további százmilliárdok várnak folyósításra. 

Ukrajna függetlensége, az EU adóssága

A mostani átutalás is jól mutatja, hogy Brüsszelben nem ismernek határt: a 2024–2027 közötti időszakban összesen 50 milliárd eurónyi támogatásról döntöttek Ukrajna javára. Mindezt egy olyan ország esetében, amelynek korrupciós ügyei évtizedek óta megoldatlanok, és ahol a „reformok” papíron sokkal gyorsabban haladnak, mint a valóságban.

Az is figyelemre méltó, hogy a mostani milliárdok kifizetését azzal indokolták, hogy Ukrajna „teljesítette” a brüsszeli feltételeket , köztük a közszféra átalakítását vagy a „zöldátmenet” előmozdítását. A kérdés adja magát: vajon hány nyugati tanácsadó cég és brüsszeli bürokrata él meg ezekből a reformprogramokból, miközben az uniós állampolgárok egyre magasabb rezsit és élelmiszerárakat fizetnek?

A legújabb egymilliárdos hiteltranzakció pedig a G7-országok közös kölcsönprogramjához kapcsolódik, amelyet az orosz jegybank befagyasztott vagyonának kamataiból akarnak törleszteni. 

Vagyis az unió gyakorlatilag előre költi el azt a pénzt, amely még a jövő zenéje.

Mindez újra felveti a nagy kérdést: kinek az érdekeit szolgálja az Ukrajnának adott hatalmas pénzeső? Az európai gazdaságok vergődnek, a versenyképesség romlik, az infláció tartósan magas – Brüsszelben mégis újabb és újabb milliárdokat találnak Kijev számára.

A következő hónapokban kiderül, meddig hajlandók a tagállamok ezt a politikát csendben elfogadni. Egy biztos: Ukrajna függetlenségi ünnepe alkalmából az európai adófizetők kapták a legdrágább ajándékot.

Újabb ezermilliárdot vágott Ukrajnához Brüsszel: vödörrel öntik az uniós pénzt a feneketlen gödörbe

Ukrajna 2024 és 2027 között akár 50 milliárd euró uniós támogatásban részesülhet . Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz negyedik kifizetését, amely több mint 3,2 milliárd eurót biztosít Kijevnek a gazdasági stabilitás és a reformok támogatására.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
163 cikk

 

 

 

