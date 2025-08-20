Étolajgyártó nagyhatalmak az ukrán napraforgóolaj legfőbb vásárlói

Megkezdődött Ukrajna déli részén, az odesszai régióban a napraforgómag betakarítása. Ukrajna a napraforgó egyik fő termelője és a napraforgóolaj egyik fő exportőre, de az idén a szárazság miatt kevesebb termésre számítanak a tavalyinál a déli és a keleti térségben, míg északon és nyugaton a szokásos volt a csapadék, így ott jobb a helyzet.

Ukrajna déli részén megkezdődött a napraforgó betakarítása / Fotó: AFP

Az ukrán gazdák és illetékesek eredetileg 16 millió tonnára becsülték a 2025-ös napraforgómag-termést, ezt azonban az UkrAgroConsult 14, majd 13,3 millió tonnára csökkentette. A piaci prognózisok 12,8 és 13,5 millió tonna között mozognak.

Az APK-Inform elemző cég is lefelé módosította ugyan napraforgómag-betakarításra és napraforgóolaj-termelésre vonatkozó előrejelzését, de így is optimistább a többieknél:

a napraforgómag-termelést a korábbi 14,6 helyet 13,8 millió tonnára,

a napraforgóolaj-termelés a jelzett 6,22 helyett 5,94 millió tonnára teszi.

Jó hír Ukrajna számára, hogy nő a napraforgóolaj ára

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint júliusban több mint kétéves csúcsra, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az élelmiszerek világpiaci ára.

A növényiolaj-árindex átlagosan 166,8 pontra, hároméves csúcsra ugrott, ami 11,1 pontos (7,1 százalékos) növekedés júniushoz képest. Az árindex emelkedése a pálma-, szója- és napraforgóolaj-jegyzések erősödését tükrözte, bőven ellensúlyozva a repceolaj árának csökkenését.

A repceolaj kivitele is nő / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna fontos szereplő a piacon, az Ofi című szakportál tudósítása szerint

az év első felében 2,4 millió tonna napraforgóolajat exportált,

ami 2,77 milliárd dolláros bevételt jelent. A kijevi vámhivatal adatai szerint a két legnagyobb vásárló ebben az időszakban Spanyolország és Olaszország volt 12,88, illetve 18,18 százalékkal. A harmadik helyen India állt 11,77 százalékkal.

A három ország 356,9, 337,5, illetve 326 millió dollár értékben vásárolt ukrán napraforgóolajat.

Érdekesség, hogy Spanyolország és Olaszország a világ két legnagyobb olívaolaj-gyártója, napraforgóolajból azonban nem tudják hazai termelésből kielégíteni a belső keresletet.