Étolajgyártó nagyhatalmak az ukrán napraforgóolaj legfőbb vásárlói

Megkezdődött a napraforgó aratása. Ukrajna a szárazság miatt kisebb termésre és exportra számíthat.
M. Cs.
2025.08.20, 17:38
Frissítve: 2025.08.20, 17:47

Megkezdődött Ukrajna déli részén, az odesszai régióban a napraforgómag betakarítása. Ukrajna a napraforgó egyik fő termelője és a napraforgóolaj egyik fő exportőre, de az idén a szárazság miatt kevesebb termésre számítanak a tavalyinál a déli és a keleti térségben, míg északon és nyugaton a szokásos volt a csapadék, így ott jobb a helyzet.

Ukrajna
Ukrajna déli részén megkezdődött a napraforgó betakarítása / Fotó: AFP

Az ukrán gazdák és illetékesek eredetileg 16 millió tonnára becsülték a 2025-ös napraforgómag-termést, ezt azonban az UkrAgroConsult 14, majd 13,3 millió tonnára csökkentette. A piaci prognózisok 12,8 és 13,5 millió tonna között mozognak.

Az APK-Inform elemző cég is lefelé módosította ugyan napraforgómag-betakarításra és napraforgóolaj-termelésre vonatkozó előrejelzését, de így is optimistább a többieknél: 

  • a napraforgómag-termelést a korábbi 14,6 helyet 13,8 millió tonnára, 
  • a napraforgóolaj-termelés a jelzett 6,22 helyett 5,94 millió tonnára teszi.

Jó hír Ukrajna számára, hogy nő a napraforgóolaj ára

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint júliusban több mint kétéves csúcsra, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az élelmiszerek világpiaci ára.

A növényiolaj-árindex átlagosan 166,8 pontra, hároméves csúcsra ugrott, ami 11,1 pontos (7,1 százalékos) növekedés júniushoz képest. Az árindex emelkedése a pálma-, szója- és napraforgóolaj-jegyzések erősödését tükrözte, bőven ellensúlyozva a repceolaj árának csökkenését.

A Local Resident Plants Plants Next To A Destroyed Russian Tank, The Remains Of Which Lie In His Garden
A repceolaj kivitele is nő / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna fontos szereplő a piacon, az Ofi című szakportál tudósítása szerint 

az év első felében 2,4 millió tonna napraforgóolajat exportált,

ami 2,77 milliárd dolláros bevételt jelent. A kijevi vámhivatal adatai szerint a két legnagyobb vásárló ebben az időszakban Spanyolország és Olaszország volt 12,88, illetve 18,18 százalékkal. A harmadik helyen India állt 11,77 százalékkal.

A három ország 356,9, 337,5, illetve 326 millió dollár értékben vásárolt ukrán napraforgóolajat.

Érdekesség, hogy Spanyolország és Olaszország a világ két legnagyobb olívaolaj-gyártója, napraforgóolajból azonban nem tudják hazai termelésből kielégíteni a belső keresletet.

Másfajta növényi olajat is exportálnak

Ukrajna azonban exportál másfajta növényi olajat is. Repceolajból az év első hat hónapjában a tavalyinál 3,6-szrr többet, majdnem húszmillió tonnát adtak el külföldre, elsősorban Hollandiába (32,3 százalék), Németországba (21,4 százalék) és Szlovákiába (13,1 százalék). A teljes repceolaj-kivitel értéke elérte az 58 millió dollárt.

étolajgyár, Ukrajna
Ukrajna képes a teljes olajosmag-termés hazai feldolgozására / Fotó: Andrej Szarimszakov / Shutterstock

A szójaolajexport 52 százalékkal nőtt, a bevétel viszont a tavalyinak a duplájára, 295 millió dollárra. Az ukrán szójaolaj fő piaca Lengyelország (64 százalék), India (9 százalék) és Németország (4 százalék).

Az ország jelenlegi kapacitása 

képes feldolgozni a teljes idénre várható 22 millió tonna olajosmag-termést.

A kormány 10 százalékos vámot vetett ki a repce- és a szójabab-exportra, ami serkentően hat a hazai feldolgozásra és a magasabb hozzáadott értékű termék kivitelére.

A kukoricával és a búzával nincs gond

Ami a többi kulcsfontosságú ukrán agrárexportterméket illeti, a legfrissebb becslések szerint kukoricából 28-35 millió tonna várható, mivel ennek a növénynek kedvezett az időjárás.

Búzából a szakértők változatlanul 22 millió tonnát várnak; ebből augusztus 7-ig már learattak majdnem 15 millió tonnát, a vetőterület 74 százalékát. A maradék azonban olyan régiókban található, ahol általában a legmagasabbak a hozamok, ami okot ad az optimizmusra.

Ukrajna gazdasága erősen függ a mezőgazdaságtól, ez teszi ki az ország exportjának közel felét és adja a GDP több mint 10 százalékát.

Az ukrán mezőgazdaság termelékenysége még mindig az európai átlagok alatt van, az elmúlt évek tőkebeáramlása miatt viszont jelentős fejlődés tapasztalható a hozamok és a technológia terén. 

 

