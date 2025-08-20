Étolajgyártó nagyhatalmak az ukrán napraforgóolaj legfőbb vásárlói

Megkezdődött Ukrajna déli részén, az odesszai régióban a napraforgómag betakarítása. Ukrajna a napraforgó egyik fő termelője és a napraforgóolaj egyik fő exportőre, de az idén a szárazság miatt kevesebb termésre számítanak a tavalyinál a déli és a keleti térségben, míg északon és nyugaton a szokásos volt a csapadék, így ott jobb a helyzet.
Az ukrán gazdák és illetékesek eredetileg 16 millió tonnára becsülték a 2025-ös napraforgómag-termést, ezt azonban az UkrAgroConsult 14, majd 13,3 millió tonnára csökkentette. A piaci prognózisok 12,8 és 13,5 millió tonna között mozognak.
Az APK-Inform elemző cég is lefelé módosította ugyan napraforgómag-betakarításra és napraforgóolaj-termelésre vonatkozó előrejelzését, de így is optimistább a többieknél:
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint júliusban több mint kétéves csúcsra, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az élelmiszerek világpiaci ára.
A növényiolaj-árindex átlagosan 166,8 pontra, hároméves csúcsra ugrott, ami 11,1 pontos (7,1 százalékos) növekedés júniushoz képest. Az árindex emelkedése a pálma-, szója- és napraforgóolaj-jegyzések erősödését tükrözte, bőven ellensúlyozva a repceolaj árának csökkenését.
Ukrajna fontos szereplő a piacon, az Ofi című szakportál tudósítása szerint
az év első felében 2,4 millió tonna napraforgóolajat exportált,
ami 2,77 milliárd dolláros bevételt jelent. A kijevi vámhivatal adatai szerint a két legnagyobb vásárló ebben az időszakban Spanyolország és Olaszország volt 12,88, illetve 18,18 százalékkal. A harmadik helyen India állt 11,77 százalékkal.
A három ország 356,9, 337,5, illetve 326 millió dollár értékben vásárolt ukrán napraforgóolajat.
Érdekesség, hogy Spanyolország és Olaszország a világ két legnagyobb olívaolaj-gyártója, napraforgóolajból azonban nem tudják hazai termelésből kielégíteni a belső keresletet.
Ukrajna azonban exportál másfajta növényi olajat is. Repceolajból az év első hat hónapjában a tavalyinál 3,6-szrr többet, majdnem húszmillió tonnát adtak el külföldre, elsősorban Hollandiába (32,3 százalék), Németországba (21,4 százalék) és Szlovákiába (13,1 százalék). A teljes repceolaj-kivitel értéke elérte az 58 millió dollárt.
A szójaolajexport 52 százalékkal nőtt, a bevétel viszont a tavalyinak a duplájára, 295 millió dollárra. Az ukrán szójaolaj fő piaca Lengyelország (64 százalék), India (9 százalék) és Németország (4 százalék).
Az ország jelenlegi kapacitása
képes feldolgozni a teljes idénre várható 22 millió tonna olajosmag-termést.
A kormány 10 százalékos vámot vetett ki a repce- és a szójabab-exportra, ami serkentően hat a hazai feldolgozásra és a magasabb hozzáadott értékű termék kivitelére.
Ami a többi kulcsfontosságú ukrán agrárexportterméket illeti, a legfrissebb becslések szerint kukoricából 28-35 millió tonna várható, mivel ennek a növénynek kedvezett az időjárás.
Búzából a szakértők változatlanul 22 millió tonnát várnak; ebből augusztus 7-ig már learattak majdnem 15 millió tonnát, a vetőterület 74 százalékát. A maradék azonban olyan régiókban található, ahol általában a legmagasabbak a hozamok, ami okot ad az optimizmusra.
Ukrajna gazdasága erősen függ a mezőgazdaságtól, ez teszi ki az ország exportjának közel felét és adja a GDP több mint 10 százalékát.
Az ukrán mezőgazdaság termelékenysége még mindig az európai átlagok alatt van, az elmúlt évek tőkebeáramlása miatt viszont jelentős fejlődés tapasztalható a hozamok és a technológia terén.
