Dömötör Csaba: rekordösszeg menne Ukrajnának az új uniós költségvetésből – cserébe kivéreztetnék a magyar gazdákat

A kövektező hét évre szóló uniós költségvetés a jelenlegi tervek szerint kevesebbet fordítana az agrár- és kohéziós támogatásokra, miközben jelentősen növelné a kiadásokat Ukrajna támogatására, a korábbi uniós hitelek visszafizetésére, valamint a brüsszeli bürokrácia létszámának bővítésére – mondta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő kedden a Facebookon közzétett videójában.

Dömötör Csaba szerint a tervezett uniós költségvetés drasztikusan átalakítaná a források felhasználását: csökkentené az agrár- és kohéziós támogatásokat, miközben rekordösszeget juttatna Ukrajnának és bővítené a brüsszeli bürokráciát / Fotó: Bodnár Boglárka

Botrányos részletek az uniós költségvetésben

A politikus szerint az Európai Bizottság úgy időzítette a tervezet nyilvánosságra hozatalát, hogy arról az EP már ne tudjon vitázni. A dokumentum értelmében hét év alatt 360 milliárd euró jutna Ukrajnának , ebből 100 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 160 milliárd más uniós forrásból, 100 milliárd pedig hitel formájában. Ez a teljes költségvetés közel 20 százalékát tenné ki, ami forintban mintegy 144 ezermilliárdot jelentene.

Dömötör kiemelte: bár az uniós költségvetés történelmi csúcson lenne, a többletforrásokat szinte teljes egészében a Next Generation EU-hitel törlesztése emésztené fel. A koronavírus-járvány idején felvett hitel visszafizetése a vártnál kétszer nagyobb részletekben történne, a büdzsé 10-15 százalékát kitéve.

A politikus szerint az agrártámogatások 33 ezermilliárd forintos csökkentése súlyosan érintené a gazdákat, Magyarországon például 150 ezer termelőtől venné el a területalapú támogatás biztosította jövedelmi támaszt. Ezzel párhuzamosan már az uniós tagság elérése előtt megnyitnák a piacokat az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

Dömötör úgy véli, a kohéziós támogatások is csökkennének, miközben az Európai Bizottság nagyobb hatalmat kapna.

A támogatási programokat a jelenlegi hét helyett négy fejezetbe vonnák össze, ami csökkentené a tagállamok vétójogát, és növelné a brüsszeli átcsoportosítási lehetőségeket. A jogállamisági feltételek alkalmazását is kiterjesztenék.

A fideszes EP-képviselő szerint a központosítást szolgálja az a terv is, hogy megadóztatnák a legnagyobb európai vállalatokat, növelnék a költségvetési tartalékokat – amelyek felhasználásáról szintén a bizottság döntene –, valamint 2500 fővel bővítenék a brüsszeli bürokráciát.