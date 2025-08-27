Az oroszok már a sztratoszférában vannak — az amerikai űrjogász kongatja a vészharangot

Az elmúlt években világszerte növekszik az aggodalom a világűr militarizálódása miatt. Több állam, köztük Oroszország, bejelentette, hogy műholdak kilövésére fejlesztett fegyverek gyártásába kezdett — nyilatkozott a Meduza orosz hírportálnak Michelle Hanlon űrjogász.

Az űr végtelen lehetőséget rejtene Oroszország és Amerika hadserege számára is / Fotó: Anadolu via AFP

Az Egyesült Államok azzal vádolja Oroszországot, hogy nukleáris fegyvereket akar elhelyezni a világűrben. Oroszország viszont azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy az izraeli Vaskupola mintájára alakítanák a világűrt, amiért hatalmas léptékben tervezik megépíteni a szuper-rakétavédelmi rendszert.

Michelle Hanlon, a Mississippi Egyetem Lég- és Űrjogi Központjának vezetője a Meduzának elmondta, hogy jelenlegi tudásuk szerint nem lehet az űrben elhelyezni tömegpusztító fegyvereket, beleértve a nukleáris fegyvereket. Az olyan műholdellenes fegyverek, mint amilyet Oroszország 2021-ben tesztelt, legálisak. De az ilyen fegyverek – kínai, amerikai, orosz – sorozatos tesztelése nemzetközi aggodalmat váltott ki.

Megjelent egy tervezet az űrszemét létrehozásának tilalmáról, de azt messze nem minden résztvevő fogadta el, így nem lett belőle semmi.

Hova meneküljünk, ha az űrből nyitnak tüzet ránk?

Az egyik legbiztosabb módja a konfliktusok elkerülésének az, ha mindenki tudja, ki hol tartózkodik a föld körüli pályán. Ezzel elkerülhetők az ütközések. A kérdés az, hogy sikerül-e elég gyorsan eredményt elérni az ENSZ-en keresztül.

Mint tudjuk, az ENSZ szerződésrendszere sok időt igényel, az űrszerződés létrehozása tizenöt évig tartott.

A legutóbbi „puha jogi” csomagot – amely végrehajtásra nem kötelező határozatokat tartalmaz, amelyek az űrtevékenységek hosszú távú fenntarthatóságának alapelvei lettek – nyolc évig tartott összeállítani.

A „lőjetek a holdra” kifejezés nem öregedett jól

Az űrben a nemzetközi politika nem tűnik el. A szakértő elmondta, hogy nem feltétlenül akar minden nagyhatalom békét az űrben. Teljesen világos, hogy mindannyian sok okból függünk a kritikus űrinfrastruktúrától. Mindannyiunknak szüksége van az űrkutatás fejlesztésére, amiért egy napon kimerítjük a föld utolsó elengedhetetlen erőforrásainak készleteit. A legtöbb ország egyetért abban, hogy nem kívánatos olyan szeméttelepet létrehozni az űrben, amelyen keresztül lehetetlen átjutni.

Akár militarizálják az űrt, akár nem, egy ilyen telep létrehozása egyszerűen ostobaság. Stratégiailag mindannyiunknak szükségünk van az űrhöz való hozzáférésre, és ez fogja meghatározni a jövőbeli szerződéses mechanizmusokat a nagyhatalmak között is

—mondta Hanlon.