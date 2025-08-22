Ezt is megértük: megindulhatnak a románok Magyarországra tankolni – ennyibe kerül mostantól az üzemanyag és csak még rosszabb lesz

Románia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a Petrom pénteken délután emelte az üzemanyagok árait, a benzin literenkénti ára 5 banival nőtt, míg a gázolaj ára nem változott. A fővárosi Petrom kutakon ma egy liter standard benzin ára 7,33 és 7,39 lej között mozgott, míg egy liter standard dízel 7,55 és 7,60 lej között alakult.

Ezt is megértük: megindulhatnak a románok Magyarországra tankolni, ennyibe kerül mostantól az üzemanyag / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Economedia emlékeztet: a mai volt a hetedik változtatás augusztusban, miután a hónap elején jelentős áremelést hajtottak végre. Mindez a megszorításokkal magyarázható: a Bolojan-kormány a jövedéki adót 10 százalékkal emelte, míg az általános forgalmi adót (áfa) 19 százalékról 21 százalékra növelte.

2026 januártól újabb jelentős emelés jöhet a jövedéki adók növekedése miatt, ami a benzin literenkénti árát kb. 34 banival, míg a gázolajét 30 banival növelheti.

A jelenlegi román üzemanyagárszint immáron a magyar fölött húzódik. A benzin esetében még 1-3 forintos előny ugyan papíron látszik, azonban a gázolaj átlagára már 7 forinttal van fölötte a jelenlegi magyar hasonló adatnak. Így aztán könnyen elképzelhető, hogy a határmenti településeken magyar oldalon megjelenek a román "bevásárlóturisták".

Eddig jellemzően ennek éppen a fordítottjáról szóltak a hírek.

Megszorítások Romániában

Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Bolojan-kormány 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfát, növelte a jövedéki adót, befagyasztották a béreket és a nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendeltek el a közigazgatásban, megszüntetették a bérpótlékokat, illetve szigorítottak az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain.

Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.

Mindezek után nem meglepő, hogy jelentősen rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság.