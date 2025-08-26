Ennyi volt, összeomlik a sörfőzdék világa – „úgy hullanak majd, mint az őszi legyek"!

Csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt – véli Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója.

Válságban a német söripar: a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek az Oettinger vezetője szerint / Fotó: kitty / shutterstock

A vállalatvezető az Augsburger Allgemeine című újságnak úgy fogalmazott, hogy "a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek".



A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.



A vállalatvezető borúlátását részben arra alapozza, hogy idén eddig „földcsuszamlásszerű", 7-7,5 százalékos a németországi sörfogyasztás esése, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint csak az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.

Az Oettinger már korábban bejelentette azt a tervét, hogy jövő tavaszig leállítja a termelést négy német sörfőzdéjének egyikében, Braunschweigben.

