Jönnek az újabb amerikai vámok, Trump most a bútorokat vette célkeresztbe

„Nagyszabású” vizsgálatot indít az amerikai kormányzat az ország bútorimportjáról – jelentette be pénteken Donald Trump elnök, ami az első lépés magasabb vámok bevezetésére egy olyan szektor számára, amelyben már így is jelentkeznek az eddigi tarifák árfelhajtó hatásai.

Donald Trump a Truth Socialon jelentette be az újabb vámok bevezetését / Fotó: AFP

„Egyelőre nem meghatározott szintű vámot vetünk ki az Egyesült Államokba más országokból érkező bútorra” – írta az elnök a Truth Social közösségi oldalon.

A poszt megjelenése után a tőzsdezárás utáni kereskedésben 7,5 százalékkal zuhant a korábban Restoration Hardware-ként ismert RH bútoráruházlánc részvényeinek az értéke. A CNBC tudósítása szerint ugyanez történt több más hasonló cég, így a Wayfair és a Williams-Sonoma esetében is.

A Wayfair importálja a bútorokat, a másik két cég pedig dolgozik azon, hogy diverzifikálja az ellátási láncát.

A vizsgálat az elnök bejelentése szerint ötven napig tart,

a vámok pedig „visszahozzák majd a bútoripart Észak-Karolinába, Dél-Karolinába., Michiganbe és minden államba az országban”.

A Fehér Ház később megerősítette, hogy a vizsgálatot a kereskedelembővítési törvény 232-es cikkelye alapján végzik, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva ad széles körű felhatalmazást az elnöknek a vámok kivetésére.

Negyedére zuhant a bútoriparban foglalkoztatottak száma

A vizsgálat jogi alapul szolgálhat, ha a szövetségi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezi azokat a kölcsönös vámokat, amelyeket Trump áprilisban vetett ki.

Azonnal zuhanni kezdett a Wayfair és a többi importőr részvényeinek árfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai fa- és bútoripar 1979-ben még 1,2 millió embert foglalkoztatott, ez mára hivatalos adatok szerint 340 ezerre csökkent. Az ország tavaly 25,5 milliárd dollár értékben importált bútort, ami 7 százalékos növekedés az előző évihez képest. A két legnagyobb exportáló

Vietnám

és Kína.

Az exportáló országokra eddig kivetett vámok júliusban 0,7 százalékkal emelték a bútorárakat, bár a fogyasztói árak növekedését kordában tartották az alacsony üzemanyagárak.

Mi köze a bútornak a nemzetbiztonsághoz?

A hazai bútorgyártókat és importőröket képviselő kereskedelmi csoport, az American Home Furnishings Alliance (AHFA) nem kommentálta azonnal Trump bejelentését.