fegyverkezés
kötvénypiac
védelmi kiadások
hadiipar
NATO

Beindult az európai védelmi ipar finanszírozása - a bankok hatalmas üzletet szimatolnak

A hadiipari cégek mára a legkeresettebb befektetések közé tartoznak az európai piacokon; a gyártóknak teljesíteniük kell a kormányok több milliárd eurós megrendeléseit. A kérdés csak a finanszírozás, amelyet hagyományosan a bankszektor old meg: itt az első európai védelmi kötvény.
D. GY.
2025.08.28., 13:14

Az első, Európa védelmi kiadásainak finanszírozására tervezett, úgynevezett védelmi kötvény csütörtökön kerül piacra. A kibocsátó egy francia bank, amely az ágazat iránti élénk befektetői érdeklődést kívánja kihasználni. 

Leopard 2 európai védelmi kötvény
Leopard 2-es harckocsi – Európa fegyverkezik, de a kormányoknak nincs pénze – itt az első védelmi kötvény / Fotó: AFP

A BPCE bank 500 millió euró értékű kötvényt bocsát ki az Euronext új rendszere alapján, amely a „European Defence Bond” (Európai Védelmi Kötvény) névre hallgat – közölte a Bloomberggel egy, az ügyet ismerő személy. A formátum hasonló a zöldkötvényekhez: a bevételt elkülönítve használják fel, csakhogy ebben az esetben a pénz nem környezetbarát projektekre, hanem hadiipari vállalatok finanszírozására fordítják. 

Az európai védelmi kötvény mérföldkő a szektor finanszírozásában

Ez a mérföldkőnek számító termék szemléletváltást jelez az iparág finanszírozásához való hozzáállásban Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. 

A hadiipari cégek mára a legkeresettebb befektetések közé tartoznak az európai piacokon, 

mivel a gyártóknak teljesíteniük kell a kormányoktól beérkező több milliárd eurós megrendeléseket. Még olyan fenntartható alapok is, amelyek korábban tiltólistára tették a szektort, most beszállnak. 

A bevételfelhasználási vállalás jól mutatja, milyen óriási feladat áll Európa előtt

 – mondta Maureen Schuller, az ING Groep NV pénzügyi szektorra szakosodott stratégiavezetője. „Úgy gondolom, a jövőben egyre több ilyen kibocsátást fogunk látni, ahogy a bankok beszállnak Európa védelmi törekvéseinek finanszírozásába.” (A védelmi vagy környezetvédelmi kötvények kibocsátásakor a kibocsátó írásos ígéretet tesz a felhasználás módjára.) 

A kezdeti hozamelképzelések szerint az ötéves futamidejű kötvény körülbelül 105–110 bázisponttal az ötéves euró-swap kamatlábak felett forog majd – közölte az ügyet ismerő forrás. 

  • A swap-kamatláb az a kamatszint, amelyen egy piaci szereplő hajlandó lenne elcserélni „swapolni” egy változó kamatozású kifizetést fix kamatra. 
  • Az ötéves mid-swap az adott futamidőre vonatkozó referenciaérték, amelyet 
  • az eurókötvényeknél gyakran a német államkötvényhozam helyett használnak összehasonlítási alapnak.

Európa minden pénzt fegyverkezésre költene

Miközben a háború az EU határaihoz közel dúl, és Donald Trump amerikai elnök a támogatás megvonásával fenyeget, az uniós vezetők azon dolgoznak, hogy elrettentő erejű katonai kapacitást hozzanak létre Oroszország ellen. Júniusban a NATO-tagok megegyeztek, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára emelik, miután Trump ismételten bírálta európai szövetségeseit a biztonságra fordított alacsony költések miatt.

A vagyonkezelők és bankok egymással versenyezve próbálnak hasznot húzni a kiadások felfutásából. Ez a hadiipari cégek részvényeit is az egekbe repítette: 

az Euro Stoxx 600 index idei öt legjobban teljesítő vállalata közül négy védelmi ipari cég. 

Még a csak érintőlegesen a szektorhoz kötődő cégek is befektetők tömegeit vonzzák.

A BPCE kötvénye a legújabb próbálkozás ennek a befektetési láznak a kihasználására. A bank a védelmi ipar finanszírozását már két és félszeresére, a francia hadiipari exportfinanszírozást pedig több mint hétszeresére növelte – derül ki egy befektetői prezentációból.

A politika is beleszól az árazásba

A kibocsátás ugyanakkor feszült időszakban érkezik a francia adósság számára a politikai bizonytalanság miatt. Az ország hitelfelvételi költségei emelkedtek a többihez képest, mióta Francois Bayrou miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hónapban bizalmi szavazást kezdeményez. Ez a feszültség a francia banki kötvények felárát is növelte.

