Beindult az európai védelmi ipar finanszírozása - a bankok hatalmas üzletet szimatolnak

Az első, Európa védelmi kiadásainak finanszírozására tervezett, úgynevezett védelmi kötvény csütörtökön kerül piacra. A kibocsátó egy francia bank, amely az ágazat iránti élénk befektetői érdeklődést kívánja kihasználni.

Leopard 2-es harckocsi – Európa fegyverkezik, de a kormányoknak nincs pénze – itt az első védelmi kötvény / Fotó: AFP

A BPCE bank 500 millió euró értékű kötvényt bocsát ki az Euronext új rendszere alapján, amely a „European Defence Bond” (Európai Védelmi Kötvény) névre hallgat – közölte a Bloomberggel egy, az ügyet ismerő személy. A formátum hasonló a zöldkötvényekhez: a bevételt elkülönítve használják fel, csakhogy ebben az esetben a pénz nem környezetbarát projektekre, hanem hadiipari vállalatok finanszírozására fordítják.

Az európai védelmi kötvény mérföldkő a szektor finanszírozásában

Ez a mérföldkőnek számító termék szemléletváltást jelez az iparág finanszírozásához való hozzáállásban Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta.

A hadiipari cégek mára a legkeresettebb befektetések közé tartoznak az európai piacokon,

mivel a gyártóknak teljesíteniük kell a kormányoktól beérkező több milliárd eurós megrendeléseket. Még olyan fenntartható alapok is, amelyek korábban tiltólistára tették a szektort, most beszállnak.

A bevételfelhasználási vállalás jól mutatja, milyen óriási feladat áll Európa előtt

– mondta Maureen Schuller, az ING Groep NV pénzügyi szektorra szakosodott stratégiavezetője. „Úgy gondolom, a jövőben egyre több ilyen kibocsátást fogunk látni, ahogy a bankok beszállnak Európa védelmi törekvéseinek finanszírozásába.” (A védelmi vagy környezetvédelmi kötvények kibocsátásakor a kibocsátó írásos ígéretet tesz a felhasználás módjára.)

A kezdeti hozamelképzelések szerint az ötéves futamidejű kötvény körülbelül 105–110 bázisponttal az ötéves euró-swap kamatlábak felett forog majd – közölte az ügyet ismerő forrás.

A swap-kamatláb az a kamatszint, amelyen egy piaci szereplő hajlandó lenne elcserélni „swapolni” egy változó kamatozású kifizetést fix kamatra.

Az ötéves mid-swap az adott futamidőre vonatkozó referenciaérték, amelyet

az eurókötvényeknél gyakran a német államkötvényhozam helyett használnak összehasonlítási alapnak.

Európa minden pénzt fegyverkezésre költene

Miközben a háború az EU határaihoz közel dúl, és Donald Trump amerikai elnök a támogatás megvonásával fenyeget, az uniós vezetők azon dolgoznak, hogy elrettentő erejű katonai kapacitást hozzanak létre Oroszország ellen. Júniusban a NATO-tagok megegyeztek, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5 százalékára emelik, miután Trump ismételten bírálta európai szövetségeseit a biztonságra fordított alacsony költések miatt.