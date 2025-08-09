Deviza
EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF339.33 -0.07% GBP/HUF456.41 -0.09% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF93.02 -0.07% RON/HUF77.91 -0.07% CZK/HUF16.17 -0.07% EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF339.33 -0.07% GBP/HUF456.41 -0.09% CHF/HUF419.82 -0.08% PLN/HUF93.02 -0.07% RON/HUF77.91 -0.07% CZK/HUF16.17 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vezető
pénz
fizetés
dolgozó
juttatás

Mennyit keresnek a vezetők a dolgozókhoz képest? Már nem csak a pénzről van szó

Egyes nagyvállalatok vezetői néha a dolgozói fizetésekhez mérten óriási összegekért, illetve olykor azoknál is nagyobb értékű juttatási csomagokért látja el feladatait. Úgy tűnik azonban, hogy a vállalatok többségénél úgy látják: a tehetséges vezetőknek megéri extrém magas fizetést, további juttatási csomagokat, gigantikus részvényopciókat ajánlani.
VG
2025.08.09, 22:07

A csúcsvezetők javadalmazása összetett kérdés, olykor azt sem könnyű megállapítani, ténylegesen mennyi az éves jövedelmük. Ha csak a tényleges, klasszikus bérfizetéseket tekintjük, akkor bizony Elon Musk a lista utolsó helyén áll holtversenyben több más vezetővel, mert 2024-re nem kapott semmilyen készpénzes bérkifizetést. Részvénycsomagok formájában viszont a világ leggazdagabb embere akkora összeghez juthat, mint eddig soha senki más a történelemben - írja az Origo összeállításában a Tesla vezetőjének jelenleg is zajló kálváriája kapcsán. A lap azt mutatja be, milyen okok állhatnak az extrém nagy értékű vezetői juttatások mögött.

vezető,Serious,Young,Business,Leader,Man,Holding,Meeting,With,Managers.,Colleagues, vezető
A nagyvállalatoknál dolgozó csúcsvezetők elképesztő összegű javadalmazást kapnak (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Ezért kapnak sok pénzt a tehetséges vezetők

A lap arról ír, hogy a kérdés megválaszolásához az 1970-es évekig visszatekinteni: abban az évtizedben kezdett uralkodóvá válni az a gazdasági gondolkodás, melyben a részvényérték maximalizálása összekapcsolódott az első számú vállalatvezetőknek nyújtott javadalmazással és a vállalati teljesítménnyel. Ez azt jelentette, hogy a cégek szinte kizárólag a profit maximalizálására kezdtek összpontosítani, így a részvényesek (vagyis a cégek tulajdonosai) jobban profitáltak a magasabb éves (osztalék)kifizetésekből, vagy a nagyobb részvényárfolyam-emelkedésből. A vezérigazgatók viszont kompenzációt kaptak a részvényeseiknek termelt profitért. 

A képlet egyszerű volt: magasabb osztalék a részvényeseknek = magasabb bónusz (és még több juttatás) a vezérigazgatónak.

Ez a szemlélet pedig napjainkban is megmaradt. A csúcsvezető „szupersztár” státusza, kapcsolatrendszere, vezetői tapasztalata, az iparág mind befolyásoló tényezője a fizetésének illetve a juttatásainak, de az biztos, hogy a csúcsvezetői jövedelmek növekedése a jövőben sem áll meg. Csak egy adat példaként erre: 

az S&P 500 vállalatainál a vezérigazhatói fizetések átlagosan 7 százalékkal emelkedtek 2024-ben.

További részletek arról, hogy milyen szempontok alapján kapnak nagyon nagy értékű juttatásokat a vállalatvezetők, az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu