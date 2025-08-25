Az év legnagyobb tájfunja csap le több ázsiai országra – hatszázezer embert evakuáltak Kajiki miatt

Újabb természeti csapás veszélyezteti a délkelet-ázsiai térséget. A vietnámi hatóságok vasárnap este bejelentették, hogy a Kajiki az év eddigi legerősebb tájfunja, amely óránként 166 kilométeres széllökésekkel közelít az ország középső partvidékéhez – adta hírül a Reuters.
A vihart a vietnámi meteorológiai szolgálat rendkívül veszélyes, gyorsan mozgó tájfunnak nevezte, amely heves esőzéseket, áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat – írta a Magyar Nemzet.
Az előrejelzések szerint a tájfun várhatóan helyi idő szerint hétfő délután ér majd partot, emiatt több tengerparti tartományban már vasárnap délután megkezdték a lakosság kitelepítését.
A vietnámi kormány tájékoztatása szerint az elővigyázatosság elengedhetetlen, mivel a természeti csapás rövid idő alatt súlyos károkat okozhat.
Vietnám több mint félmillió ember evakuálását tervezi, és megtiltotta a hajók kifutását, miközben a kínai Szanja városa vasárnap bezárta az üzleteket és felfüggesztette a tömegközlekedést, a két ország felkészült a Kajiki tájfun erősödésére.
A Vietnam Airlines légitársaság vasárnap és hétfőn legalább 22 járatot törölt a középső városokba és onnan kifelé. A Vietjet Aviation szintén törlésekről és késésekről számolt be – részletek közlése nélkül.
