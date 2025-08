Félelmetes videókon, ahogy újra lecsapott a vihar Horvátországban

Heves zivatar csapott le vasárnap este a horvátországi Közép-Dalmáciára, Bisevo és Vis szigeteken a széllökések elérték az 50 csomót, azaz 80 kilométer per órát. Több vitorlás is megfeneklett, a tűzoltók is beavatkoztak – írja a Dalmacija Danas.

Félelmetes videókon, ahogy lecsapott a vihar Horvátországban / Fotó: Facebook

A zivatarvonal ezután Hvar és Brac fölé húzódott, de Trogirtól és Ciovótól egészen Korculáig széles területen húzódott. A vihar este fél 8 után érte el Split környékét, egészen Omisig heves esőzéseket, mennydörgést és hőmérséklet-csökkenést regisztráltak. Egyes automatikus meteorológiai állomásokon a csapadék intenzitása meghaladja az óránkénti 100 litert négyzetméterenként.



A horvát lap olvasója által készített videón látható, ahogy egy vitorlást sodor a szél Vis délnyugati partjaira.

Egy hónappal ezelőtt is jelentős károkat okozott a vihar Splitben

Nem ez az első alkalom, hogy heves vihar tombolt Horvátországban. Akárcsak Magyarországon, július 8. déli szomszédunknál is emlékezetes. A fővárosban, Zágrábban már a reggeli órákban tombolt a vihar, a 20 méter per szekundumos széllökések több fát is kidöntöttek, és egy iskola tetejét is letépték. Szintén heves zivatarok sújtották az Adriai-tenger északi részét, Észak- és Belső-Dalmáciát, valamint Likát is, aminek leginkább a spliti Poljud stadion látta a kárát. A Hajduk Split otthonának számító létesítményben kétmillió eurós kár keletkezett.

Zivatarokra továbbra is számítani lehet Horvátországban

Ami a folytatást illeti, a horvát meteorológusok szerint az Adriai-tenger északi részén várható a legtöbb napsütéses óra, míg a Hegyvidéken továbbra is esőre kell számítani. A középső részén és Dalmácia szárazföldi részén éjszaka és reggel hevesebb esőzések és zivatarok esedékesek, délután pedig naposabb idő lesz, helyenként záporok kialakulásával. A bóra és az északnyugati szél fúj majd, a tenger mérsékelten hullámos vagy viharos lesz, a legmagasabb napi hőmérséklet 29 Celsius-fokig is emelkedhet. Az ország déli részén éjszaka és reggel hevesebb záporok és zivatarok, helyi és nagyobb viharok is előfordulhatnak.