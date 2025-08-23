Hiába a Duna, Bulgária szép lassan szomjan hal

Egyre súlyosabb a vízhiány Bulgáriában, a nyár folyamán az ország 458 településén kellett korlátozásokat bevezetni, ami több százezer embert érintett a 6,6 millió lakosú országban. Az ok a kevés csapadék, a rossz infrastruktúra és a vízforrások szennyeződése.

Egyre nagyobb gondot jelent Bulgáriában is a vízhiány / Fotó: AFP

A BTA bolgár hírügynökség tudósítása szerint az elégedetlenek egy része tiltakozásokon sürgette ugyan a hatóságokat a cselekvésre, mások az imádkozásba és az isteni beavatkozásba vetették minden reményüket.

A korlátozások azt jelentik, hogy a víz csak minden második nap folyik a csapokból, hatóságok által rendelkezésre bocsátott fejenkénti 38 liter azonban nem elég, különösen idén nyáron, amikor brutális hőség perzselte Európa déli részét, a hőmérséklet Bulgáriában is rendszeresen meghaladta a 35 Celsius-fokot.

A vízhiány a kontinens nagy részén egyre nagyobb probléma a klímaváltozás miatt gyakoribb aszályok és az elöregedett infrastruktúra miatt. Az Európai Bizottság szerint 2030-ig legalább 10 százalékkal kellene csökkenteni a vízfogyasztást.

A mezőgazdaságban is érződik a vízhiány hatása

Az infrastruktúra különösen komoly gondot jelent Bulgáriában, ahol a vízvezeték-hálózatot nagyrészt négy évtizede, a kommunista rendszerben építették ki, de rosszul tartották karban. A modernizáció lassan halad, mert nincsen rá elég pénz, a munkát pedig tovább nehezíti a korrupció.

A korlátozások miatt nem lehet eleget öntözni / Fotó: BG Media / Shutterstock

A válság súlyosbodásával a legmelegebb hónapokban, június és szeptember között több mint egymillió ember, a népesség 8 százaléka számára

gondot jelent

a fürdés,

a vécé lehúzása,

a mosás

és a mosogatás.

A hatás a mezőgazdaságban is jelentkezik: a vízkorlátozások miatt nem lehet locsolni, így két kulcsfontosságú mezőgazdasági exporttermékből, napraforgóból és kukoricából az elmúlt évtizedek legalacsonyabb termése várható a Bloomberg tudósítása szerint.

A termés ugyan hasonló lesz a tavalyihoz, de messze elmarad a szokásos átlagtól.

Nehezebb gondoskodni a haszonállatokról is.

Összeomolhat Bulgária teljes vízrendszere

Emil Gacsev, a bolgár tudományos akadémiához tartozó klímakutatási intézet vízügyekkel foglalkozó osztályának vezetője szerint „kardinális változás” nélkül össze fog omlani az ország egész vízrendszere. Ez tovább súlyosbítja majd az egyenlőtlenséget az Európai Unió legszegényebb tagállamában, a víz- és élelmiszerárak emelkedéséhez vezet és közegészségügyi problémát okozhat.