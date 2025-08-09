Vízhiányt hirdettek a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: jól gondolja meg, aki mégis odautazik

A tartós szárazság miatti vízhiány veszélyezteti Törökország idegenforgalmát, ami az ország egyik fontos bevételi forrása. Az egyik legnépszerűbb turistacélpont, Izmir környékén olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a hatóságok napi tíz órára korlátozták az ivóvízellátást, magában Törökország 3. legnagyobb városában pedig napi hat órára.
A környéket ellátó víztározó szinte teljesen száraz, a maximális vízmennyiségnek csupán 3 százaléka maradt a medencében.
Az elsődleges ok a szárazság, ami csak rosszabb lesz: klímaszakértők szerint a Földközi-tenger medencéjében a következő évtizedekben jelentősen zuhan majd a csapadékmennyiség,
a globális felmelegedés következtében gyakoribbak és súlyosabbak lesznek az aszályok.
A helyiek szerint a másik ok a turizmus. „A medencék vize elpárolog a melegben, a szállodákban naponta mossák a vendégek törülközőit, a turisták meg minden nap akár háromszor-ötször is lezuhanyoznak. Micsoda pazarlás” – dohogott az AFP francia hírügynökség tudósítójának egy ottani lakos.
A helyzet illusztrálására elmondta, hogy a szülei idejében még 8-10 méteres mélységből kellett csak felhúzni a vizet a kútból – most 170 méterig kell lemenni.
Törökországnak ezen a részén tavaly ősz óta szinte alig esett eső, és egyes szakértők szerint az ország területének 88 százalékát fenyegeti az elsivatagosodás. A múlt héten a mecsetekben már esőért imádkoztak, miközben júliusban országszerte sorra dőltek meg a hőségrekordok,
50,5 Celsius-fokig felkúszott a hőmérő higanyszála.
A helyzetet azonban valóban rontják a turisták, akik „kétszer-háromszor több” vizet fogyasztanak, mint a helyiek. Selma Akdogan, az izmiri környezetvédelmi hivatal munkatársa azért sürgeti a hatóságokat, hogy a szállodákkal tengervízzel töltessék fel az úszómedencéket, és gyep helyett kevésbé vízigényes növényeket telepítsenek a kertekbe.
A turizmus azonban kulcsfontosságú az ország gazdasága számára. Tavaly 62,23 millió külföldi látogatott az országba, 9 százalékkal több az előző évinél, amivel megelőzték Olaszországot és 4. helyen végeztek a világrangsorban
Az ágazat 61,1 milliárd dolláros bevételt termelt, 8,3 százalékkal többet a 2023-asnál.
Az ország azonban egyre drágább, ezért az év első öt hónapjában – igaz, a nyári turistaszezon előtt – 0,15 százalékkal kevesebb turista érkezett. Az ágazat azonban „óvatosan optimista”, arra számítanak, hogy a júliustól szeptemberig tartó csúcsszezonnak köszönhetően idén elérik a 65 millió látogatót, és 64 milliárd dollárnyi bevételt termelnek.
A cél elérés érdekében a luxusszállodák tulajdonosai hallani sem akarnak arról, hogy spóroljanak a vízzel a turisták rovására. Orhan Belge, egy 253 szobás hotel tulajdonosa, a helyi szállodaszövetség vezetője szerint a megoldást elsősorban a sótalanításnak kell jelentenie.
Ez azonban drága és energiaigényes folyamat, bár sok térségbeli szálloda használja.
A kisebb hotelek tulajdonosait jobban aggasztja a vízhiány, és attól félnek, hogy a korlátozásokról szóló hírek eljutnak külföldre is, és elriasztják a potenciális vendégeket.
Vannak olyan helyek, ahol már érződik ez a hatás: az eddig telt ház helyett augusztus elején már csak 80 százalékos volt a szobák kihasználtsága, a hónap többi részére pedig nincsenek is foglalásaik.
