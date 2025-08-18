Nem könyörül Trump Románián, nincs megállapodás Amerikával: a románok már súlyos pénzeket fizetnek, csak kapják vissza a vízummentességet

Oana Toiu román külügyminiszter kijelentette, hogy Románia sokkal jobb helyzetben van az Egyesült Államokba való vízummentes beutazás terén, mint néhány hónapja. A tárcavezető ugyanakkor konkrét részleteket nem árult el – írja a Krónika.

Vízummentesség: nem könyörül Trump Románián, nincs megállapodás Amerikával / Fotó: Bluestork / Shutterstock

Az amerikai belbiztonsági minisztérium idén márciusban közölte, hogy határozatlan időre felfüggeszti Románia részvételét a vízummentességi programban. Az Egyesült Államok a határbiztonsággal és a bevándorlással kapcsolatos aggályokkal, valamint az elutasított vízumkérelmek túl nagy számával indokolta a lépést.

Kiderült, hogy délkeleti szomszédunk teljesítette ugyan az amerikai feltételek közül az egyéves küszöbértéket, vagyis a vízumkérelmek visszautasításának rátája 3 százalék alá került, de a két év átlaga még mindig meghaladja a 3 százalékot, így technikailag alkalmatlannak minősült.

Washington ezek mellett elégedetlen volt Románia emberkereskedelem elleni erőfeszítéseivel is. Bukarest a helyzet kezelésére lobbiszerződést kötött az amerikai Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS) nevű tanácsadó céggel, hogy kiharcolja Romániának az amerikai vízummentességi programhoz (Visa Waiver) való csatlakozást.

A GSIS korábban sikerrel járt Katar esetében, bár a szolgáltatása nem olcsó: havi 25 ezer dollár díjat számít fel Romániának, a megállapodás 2025. október 31-ig érvényes. Oana Toiu nem árulta el, hogy mikor szűnhet meg a románok esetében az amerikai vízumkötelezettség, jelezte, hogy akkor szeretné bejelenteni az előrelépést, amikor az már végleges.

A tárcavezető ennek kapcsán kijelentette: közép- és hosszú távon nem elfogadható, hogy egy schengeni ország ne legyen tagja a Visa Waiver programnak, és szerinte itt nem csak Románia érdekeiről van szó. A Visa Waiver program ugyanis elősegíti a turizmus növekedését, ami az Egyesült Államoknak is érdeke.