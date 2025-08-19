Rossz útra lépett a Volkswagen: pluszdíjat kell fizetni a tulajdonosoknak, hogy gyorsabban menjen az elektromos autó – garantált a bukás

A Volkswagen havi előfizetési díjért lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kihasználják a bizonyos elektromos autóiba, konkrétan ID.3 Pure modellekbe beépített motor teljes teljesítményét – legalábbis az Egyesült Királyságban. Az „opcionális teljesítménynövelés” havi 16,5 fontba (7550 forintba) kerül, de érdemes hosszabb időszakot kifizetni, mert az éves díj már csupán 165, az autó teljes élettartamára szóló pedig 649 font. (Egy font 457,6 forint.)

A Volkswagen követi más gyártók példáját / Fotó: VanderWolf Images / shutterstock

Internetes bejegyzések szerint az ötlet nem új, már több másik nagy német autógyártó is próbálkozott vele. A BMW pár éve olyan funkciók aktiválására ajánlotta, mint például a fűtött ülés. A Mercedes pedig 2022-ben az Egyesült Államokban vezette be az internetes előfizetést, amely lehetővé tette, hogy elektromos autói gyorsabban gyorsuljanak.

A Polestar 2 tulajdonosai is vásárolhatnak a VW-hez hasonló teljesítménycsomagot.

A Volkswagen nem tanul mások kudarcaiból

Sok autósnak nem tetszik az ilyesmi, ez azonban nem térítette el a Volkswagent a próbálkozástól. Ami érthető is, mert

a gyártónak nem kerül semmibe,

hiszen az ID.3 Pure modellekbe 170 kW-os motort építenek, de az előfizetési díj nélkül csak 110 kW-os teljesítménnyel működik.

Vagyis a Volkswagen plusz költséggel terheli a fogyasztókat olyasmiért, ami már az övék.

Az autósok nem szeretik az előfizetéseket

A vállalat szóvivője azt mondta a BBC-nek, hogy az ötletben „nincsen semmi új”. Már az eredeti közlemény is emlékeztetett, hogy „történelmileg sok benzin- és dízeljárművet kínáltak azonos méretű motorokkal, de lehetőség volt egy nagyobb teljesítményű változatot választani. Ezek hagyományosan a termékpaletta felsőbb kategóriájába tartoznak, több felszereltséggel és magasabb listaárral”.

Előfizetéssel kihasználható a motor teljes teljesítménye / Fotó: Stefan_Sutka / shutterstock

A gyártó szerint az előfizetéssel a magasabb vételár helyett megkapják az autósok a sportosabb vezetési élményt.

Az S&P Global felmérése szerint azonban

egyes ügyfeleket elriaszthat az előfizetések költsége.

Tavaly még a válaszadók 86 százaléka volt hajlandó fizetni ezekért a szolgáltatásokért, az idén már csak a 68 százalékuk, annak ellenére, hogy az előfizetések általánosságban egyre népszerűbbek.