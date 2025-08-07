Meglepő döntés: visszahozza a gyártást Európába a világ egyik legnagyobb autómárkája – Ursula von der Leyen mégsem lehet büszke magára

A Volvo gyorsítja az EX30 elektromos SUV európai gyártását a belgiumi Gentben, hogy elkerülje a kínai autókra kivetett vámokat, csökkentse a szállítási időket, és visszanyerje piaci pozícióját. A stratégiai áthelyezés az amerikai piacot is célozza, ahol a kínai gyártású autókra 147 százalékos vámot vetnek ki – számolt be az Autoapro.hu.

A Volvo autógyártó célja a kínai importvámok elkerülése és a piaci pozíció visszaszerzése / Fotó: MAD_Production / Shutterstock

A Volvo 2025 áprilisa óta gyártja az EX30 modelleket a belgiumi Gentben, válaszul az Európai Unió által bevezetett, Kínából érkező elektromos autókra vonatkozó 28,8 százalékos vámra.

A korábban Kínában gyártott kis crossover modellek szállítási ideje elérte a nyolc hónapot is, amit a vállalat 90 napra kíván csökkenteni az európai gyártással.

Az autógyártó célja visszaszerezni az EX30 korábbi eladási helyezését, amely 2024-ben még a 3. helyen állt az európai villanyautók piacán, de 2025 első felére a 12. helyre csúszott vissza.

A gyártás európai áthelyezése nemcsak az unió, hanem az Egyesült Államok számára is kulcsfontosságú, mivel az 147 százalékos büntetővámmal sújtja a kínai importot. Az európai gyártású autókra azonban csupán 15 százalékos vám vonatkozik, így a genti gyárból Amerikába is exportálnak majd.

A Volvo 2026-ra tervezi egy nagyobb modell, az EX40 gyártását is Belgiumban.

Az európai autógyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz és mások nyereségét együttesen akár négymilliárd euróval is javíthatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás. Matthias Schmidt autóipari elemző szerint a legjobb megállapodás született egy rossz helyzetből, ezért úgy véli, a német és svéd autóipari cégvezetők most jobban alhatnak, mint az elmúlt hetekben bármikor.