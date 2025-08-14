Deviza
atomerőmű
smr
reaktor
Paks
Westinghouse

A Westinghouse uralná a térség atomerőmű-építéseit

Térségünk atomerőmű-építési ambícióiban közös, hogy az országok orosztól eltérő technológiában gondolkodnak, és egy részük kis moduláris reaktorokkal is próbálkozna. A régió legtöbb országában eddig talán az amerikai Westinghouse próbált szerencsét, nyilván nem hagyna ki egy magyarországi lehetőséget sem, de itt most az orosz tervezésű és kivitelezésű két paksi blokkon van a fókusz.
VG
2025.08.14., 05:42

Fél év alatt nagyot lépett a kelet-közép-európai térség a nukleáris projektek előkészítésében. Orosztól eltérő technológiák telepítése van terítéken, az orosz technológiájú és kivitelezésű atomerőművet építő Magyarország további terveiben is alternatív megoldás szerepel. Úgy tűnik, a Westinghouse szívesen tarolna a térségben.

Westinghouse
Magyarországon a Westinghouse az AP300-as SMR-rel próbálkozhat, a térség más országaiban elsősorban nagyobb reakotorokat kínál / Fotó: Westinghouse

Lengyelország uniós jóváhagyásra vár

Lengyelország első atomerőműve Pomerániában épülne. A kivitelezőt már 2022-ben kiválasztották – az amerikai Westinghouse-t és a szintén amerikai Bechtelt –, de a 45 milliárd eurós projekt 14 milliárd eurós állami támogatását az Európai Bizottságnak még jóvá kell hagynia. Erre idén sor kerülhet a beruházó állami vállalat, a Polska Grupa Energetyczna (PGE) vezetője szerint, aki erről a Nucnetnek nyilatkozott.

A Westinghouse AP1000-es reaktora a Magyarországon működőkhöz, illetve telepítendőkhöz hasonlóan nyomottvizes technológiájú. Passzív védelmi rendszerei kiemelten fejlettek, ezt a gyártó emelte ki a honlapján. (A passzív védelmi rendszer szükség esetén energiaellátás és emberi beavatkozás nélkül is működésbe lép. Természetesen vannak az atomerőműveknek aktív védelmi rendszereik is.) Az első blokk építése 2028-ban kezdődne, a kereskedelmi üzem pedig 2036-ban.

A költségek 70 százalékára a PGE hitelt venne fel. Hírek szerint eddig 11 exporthitel-ügynökség jelentkezett, főleg amerikaiak. A potenciális hitelezők gyakran elvárnák, hogy a hitel felvevője szolgáltatásokat vagy berendezéseket vásároljon a hitelező országának szállítóitól.

A PGE további reaktorokat is tervez a közép-lengyelországi Belchatow közelében, egy nagy szénlelőhelyen. Már túl van az előkészületek egyes lépésein. Korábbi hírek szerint a Westinghouse itt is érdeklődik, de most két APR1400-as modelljével, míg a GE Hitachi négy BWRX-300-as kis moduláris reaktort (SMR) adna el.  

A Westinghouse-nak most sok a dolga: összesen 19 AP1000-es reaktort várnak tőle. Ebből

  • hatot Indiában,
  • kilencet Ukrajnában,
  • hármat Lengyelországban
  • és egyet Bulgáriában.

Ezenfelül tíz atomerőművet kell felhúznia az Egyesült Államokban. Az utóbbi kapcsán már felmerültek kételyek, hogy talán már sok lesz a társaságnak.

A csehek brit reaktort választottak  

A Rolls-Royce SMR és a cseh állami CEZ közel egy hónapja megállapodott a temelíni reaktor helyszínspecifikus munkálatainak megkezdéséről. A brit cég egy 470 megawattos SMR-t fog építeni. A Rolls-Royce-t a CEZ még tavaly választotta ki a – emlékeztet a World Nuclear News –, felső határként 3000 megawattnyi SMR telepítésére. Az elsőnek a 2030-as évek közepén kell megépülnie a meglévő temelíni atomerőmű közelében. A továbbiak esetleg a jelenlegi széntüzelésű erőművek helyén épülnek.

Nyomottvizes a Rolls-Royce SMR-je is, és legalább 60 évig működhet. Mivel a 90 százaléka gyári körülmények között készül, a helyszínen jórészt csak az előre gyártott, előre tesztelt modulok szerelése folyik majd. Ez jelentősen csökkenti a projekt kockázatát, és erőteljesen lerövidítheti az építést.

Több lehetőség Szerbia előtt

A francia állami tulajdonú EDF és az Egis Industries francia mérnöki cég elkészítette az atomenergia lehetséges szerbiai bevezetésének előzetes műszaki tanulmányát. A tanulmány szerint Szerbiában is épülhet atomerőmű. „Szerbia a következő öt-hét évben megteheti az első lépéseket egy stabil, biztonságos nukleáris létesítmény megépítése felé” – ezt Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi minisztertől idézte a Ceenergy News.

Szintén ő beszélt egy hónapja arról, hogy országa a hagyományos atomerőművek és az SMR-ek építésének lehetőségét is vizsgálja. Ám körülbelül 30 millió euróra lesz szükség a szerb nukleáris program első két fázisának befejezéséhez, amelyet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) irányelveivel összhangban dolgoztak ki. Atomerőművi áram a miniszer szerint leghamarabb 15-20 év múlva kerülhet az ország villamosenergia-hálózatába. Dubravka Djedovic Handanovic hangsúlyozta, hogy Szerbia még nem választotta ki a nemzetközi partnereket nukleáris programjához, de a francia EDF-nek nagy a tapasztalata, továbbá Dél-Korea és Oroszország is lehetséges partner. Hamarosan megállapodás születik Dél-Koreával mindkét technológia terén történő együttműködésről.  

Emlékezetes, hogy februárban a szerb illetékesek az orosz Roszatom vezetésével tárgyaltak nukleáris együttműködésről, majd született is egy szerb–orosz atomipari megállapodás.  

A Westinghouse és az EDF ringbe szállna Szlovéniában is

A Westinghouse Electric Company és az EDF műszaki megvalósíthatósági tanulmányban méri fel a szlovéniai GEN energija számára, hogy építhető-e új atomerőmű a meglévő krskói mellett. A működő atomerőművet a Westinghose tervezte. Most egy egy- vagy kétblokkos atomerőműről lenne  szó, összesen akár 2400 megawatt kapacitással, míg a működő létesítmény nyomottvizes reaktora 696 megawattos. A projekt JEK2 néven fut. Várható költsége egy tavaly májusi, a Westinghouse-szal és a Korea Hydro & Nuclear Powerrel (KHNP) történt egyeztetés alapján egy 1000 megawattos blokk esetén 9,314 milliárd euró, egy 1650 megawattos esetén akár 15,371 milliárd euró is lehet. A koreai cég később jelezte, hogy nem ad be ajánlatot sem a tanulmány elkészítésére, sem a JEK2 projektben való részvételre.

Még idén áprilisban is az amerikai és a francia társaság versengéséről érkezett hír a mintegy 11 milliárd euróba kerülő Krsko 2. atomerőmű építése kapcsán. A Westinghouse az AP1000 modelljét kínálja, amilyet nemrég az amerikai Vogtle-ben telepítettek, és amilyet Lengyelország is választott. Az EDF által ajánlott reaktor működik 2023 óta Finnországban, és 2024 óta Franciaországban.

Szlovéniában elmaradt az új atomerőműről szóló, tavaly őszi népszavazás. A végleges beruházási döntést 2028-ra tervezik. A GEN energija közben az idén előzetes megvalósíthatósági tanulmányt állít össze a kis moduláris reaktorok építéséről is.

Szlovákia már döntött

A szlovákiai Javys állami vállalat  már 2023-ban megbízta a Westinghouse-t AP1000 reaktorok és AP300-as SMR-ek szlovákiai fejlesztéséről. Az AP1000-es reaktor a 2030-as évek második felében kezdheti meg a kereskedelmi üzemét Szlovákiában. A Westinghouse ezenfelül megállapodott arról a Slovenské elektrárne-val, hogy a VVER-440 fűtőelemeket szállít az atomerőműveinek.

Amerikai befutó Bulgáriában is

Bulgária két új, AP1000 technológiával működő atomerőművi blokk építését tervezi a kozloduji atomerőmű telephelyén. Az elsőt 2035-ig helyeznék üzembe a gyártó Westinghouse szerint, amellyel 2024 novemberében született meg a megbízási szerződés.  

A társaság egy friss hír szerint bolgár beszállítóval működik együtt. Az MTG-Dolphin AD cégtől rendelt többek között nukleáris minőségbiztosítási programot. A megállapodás megnyitja az utat az MTG-Dolphin AD előtt, hogy más Westinghouse projektekben is részt vegyen Európa-szerte és azon túl.

Románia a kanadai megoldásban bízik

Románia úgy kívánja megduplázni atomerőmű-kapacitását, hogy 2007 óta elsőként rendel ismét kanadai gyártmányú Candu reaktorokat. Nyomottvizes reaktorokról van szó. A projektben a Candu Energy és az ontariói AtkinsRéalis egy olyan vegyesvállalat részeként fog működni, amelyben a Fluor Corporation, az Ansaldo Nucleare és a Sargent & Lundy is részt vesz. A romániai EnergoNuclearrel kötött szerződés alapján a cernavodai atomerőmű reaktorait szállítják majd.

Az üzlet kezdeti fázisának értéke 224 millió dollár, az EnergoNuclear pedig opcióval rendelkezik a 3. és 4. blokkok teljes befejezésére a kereskedelmi feltételek véglegesítéséig. A reaktorok teljes fejlesztését a kanadai kormány és más kormányok 3 milliárd dolláros (2,37 milliárd font) exportfinanszírozásából finanszírozzák.

A cernavodai Románia egyetlen nukleáris telephelye. Eredetileg öt reaktor befogadására tervezték, jelenleg két Candu 6 reaktort (1. és 2. blokk) üzemeltet, mindegyik teljesítménye körülbelül 720 megawatt.

Magyarország beszállítói portfóliót bővítene

Döntés még csak évek múlva várható, de a mostani állapot szerint Magyarország is orosztól eltérő technológiájú új atomerőművet építene. A jelenleg működő paksi létesítmény szovjet fejlesztésű, a két, 1200 megawattos, nyomottvizes technológiájú, 3+ generációs egységet az orosz Roszatom építi majd. A harmadik, Paks III.-ként is emlegetett  atomerőmű feltehetően egy SMR lesz. Építése iránt erős az amerikai és a brit érdeklődés is. A Rolls-Royce-é után a Westinghouse, majd a GE Vernova neve is megjelent a potenciális szállítók listáján.

4 perc
smr

A Westinghouse uralná a térség atomerőmű-építéseit

A régió nagyobb súlyt szán az atomenergiának.
2 perc
Európai Bizottság

Von der Leyen Kijevben: 3,5 milliárdos ajándék az EU adófizetőitől a háború harmadik évfordulójára

Az Európai Bizottság elnöke az amerikai elnök vitatott kijelentései után igyekszik megnyugtatni Ukrajnát, miközben Brüsszel továbbra is szoros szankciópolitikát ígér Moszkvával szemben.
2 perc
osztalék

Nyereségugrás után történelmi kifizetés a világ legnagyobb agrárkereskedőjénél

A vállalat profitja az elmúlt 1 évben 44 százalékkal nőtt.

