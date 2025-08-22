Belföldi járatot indít a Wizz Air Pozsony és Kassa között

A járatra kiírt versenyt a Wizz Air légitársaság nyerte meg – jelentette be pénteken a szlovák közlekedési minisztérium.
Nagyon örülök, hogy sikerült eredményesen lezárnunk a versenyt, mert így teljesítjük az ígéretünket. A Pozsony–Kassa járat felújítása határozottan csökkenti a nyugati és a keleti országrész közötti utazás idejét
– nyilatkozta Jozef Ráz közlekedési miniszter.
Külön előny, hogy elég 40 perccel az indulás előtt kiérni a repülőtérre.
A jegyárak 19,99 eurónál kezdődnek, a felső határt 75 euróban szabták meg. A menettérti jegyek árának alsó határa 39,98 euró. A két város között a gyorsvonatok mintegy öt óra alatt teszik meg a távot, repülővel a légvonalban az egymástól 320 kilométerre fekvő Pozsony és Kassa 50 perc alatt megtehető.
A magyar hátterű Wizz Air bő egy hete jelentette be, hogy ősztől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren, ahonnan 12 új célállomásra szállítja az utasokat. A reptér vezetése e lépéstől az éves utasforgalom mintegy egymilliós bővülését várja.
