Deviza
EUR/HUF395.88 -0.12% USD/HUF340.95 -0.1% GBP/HUF457.46 -0.09% CHF/HUF421.94 0% PLN/HUF92.88 -0.29% RON/HUF78.35 -0.09% CZK/HUF16.12 -0.07% EUR/HUF395.88 -0.12% USD/HUF340.95 -0.1% GBP/HUF457.46 -0.09% CHF/HUF421.94 0% PLN/HUF92.88 -0.29% RON/HUF78.35 -0.09% CZK/HUF16.12 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,863.35 -0.22% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL2,970 -1.28% OTP30,800 +0.29% RICHTER10,690 -0.56% OPUS581 0% ANY7,960 +1.01% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,241.52 +0.25% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,191.45 -2.56% BUX105,863.35 -0.22% MTELEKOM1,976 -0.2% MOL2,970 -1.28% OTP30,800 +0.29% RICHTER10,690 -0.56% OPUS581 0% ANY7,960 +1.01% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,241.52 +0.25% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,191.45 -2.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
belföldi járat
Wizz Air
Szlovákia

Belföldi járatot indít a Wizz Air Pozsony és Kassa között

Szlovákiában hét év után ismét lesz repülőjárat az ország két legnagyobb városa, Pozsony és Kassa között. A Wizz Air a hét minden napján indítja a járatot.
Sidó Zoltán
2025.08.22, 13:44
Frissítve: 2025.08.22, 13:50

A járatra kiírt versenyt a Wizz Air légitársaság nyerte meg – jelentette be pénteken a szlovák közlekedési minisztérium.

Wizz Air
A Wizz Air belföldi járatot indít Szlovákiában Pozsony és Kassa között / Fotó: AFP

Nagyon örülök, hogy sikerült eredményesen lezárnunk a versenyt, mert így teljesítjük az ígéretünket. A Pozsony–Kassa járat felújítása határozottan csökkenti a nyugati és a keleti országrész közötti utazás idejét 

– nyilatkozta Jozef Ráz közlekedési miniszter. 

  • A 230 személyes Airbus A321/A320-as repülők november elejétől közlekednek a két város között. 
  • A 2025. október vége és 2028 márciusa közötti időszakra az állam legfeljebb 5,2 millió euróval támogatja a járat működését, eredetileg 9 milliós költséggel számolt – tette hozzá Jozef Ráz. 
  • A miniszter közölte, a hét minden napján lesz légi összeköttetés Pozsony és Kassa között (a fővárosból 6.30-kor, Kassáról pedig 8.05-kor indul a gép), 
  • ezenkívül hétfőn és szerdán a reggeli mellett délutáni járat is lesz, vasárnap csak esti járat van. 

Külön előny, hogy elég 40 perccel az indulás előtt kiérni a repülőtérre. 

A jegyárak 19,99 eurónál kezdődnek, a felső határt 75 euróban szabták meg. A menettérti jegyek árának alsó határa 39,98 euró. A két város között a gyorsvonatok mintegy öt óra alatt teszik meg a távot, repülővel a légvonalban az egymástól 320 kilométerre fekvő Pozsony és Kassa 50 perc alatt megtehető.

Felvirágoztatná a pozsonyi repteret a Wizz Air

A magyar hátterű Wizz Air bő egy hete jelentette be, hogy ősztől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren, ahonnan 12 új célállomásra szállítja az utasokat. A reptér vezetése e lépéstől az éves utasforgalom mintegy egymilliós bővülését várja.

Kapcsolódó

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu