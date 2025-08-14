Deviza
EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.72 -0.22% RON/HUF78.06 -0.03% CZK/HUF16.13 -0.16% EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.72 -0.22% RON/HUF78.06 -0.03% CZK/HUF16.13 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95% BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
légiközlekedés
Pozsony
repülőtér
Wizz Air
Szlovákia

A Wizz Air felvirágoztatná az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőteret

Az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőtér most fellendülésre számít. A Wizz Air novembertől új bázist hoz létre északi szomszédunknál.
Sidó Zoltán
2025.08.14., 19:13
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Novembertől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren a Wizz Air légitársaság, ez pedig lehetővé teszi, hogy november derekától az ide telepítendő két Airbus A321neo repülőgép révén 12 új célállomásra szállítsa az utasokat. 

Bővíti pozsonyi tevékenységét a Wizz Air / Fotó: AFP

A szlovák főváros repülőtere történetében még sosem volt ilyen jelentős járatbővítés. A Wizz Air új bázisa történelmi mérföldkő a pozsonyi repülőtér számára. A minden korábbinál nagyobb járatbővítés erőteljes mértékben hozzájárul a légikikötő forgalmának bővítéséhez. Általa 

a mostani évi kétmilliós utasszám az elkövetkező években évi hárommillióra nőhet. 

„Nagyra értékeljük, hogy olyan járatokat is indít, amiket az utasok igényei alapján már régen kértünk” – hálálkodott a magyar gyökerű cégnek Dusan Novota, az M. R. Stefánik repülőtér vezérigazgatója. 

Wizz Air: újra közvetlen járat Svájcba

A magyar hátterű fapados légitársaság pozsonyi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy 

  • naponta indít járatot Barcelonába (El Prat repülőtér), 
  • emellett végre közvetlenül Pozsonyból is el lehet jutni Nápolyba, Palermóba, Málagába, Athénba, Bázelbe (15 év után újra közvetlen járat Pozsony és Svájc között), Várnába vagy éppen Oslóba. 
  • Ezzel együtt összesen már 10 ország 15 célállomására repít a Wizz Air Pozsonyból (a már meglévő helyszínek London-Luton, Szkopje és októbertől Bukarest), amivel a második legfontosabb légitársasággá válik a Ryanair mögött. 

A szlovákok eddig többnyire Bécsből repültek

A bő 10 éve átépített és felújított pozsonyi légikikötő az uniós fővárosok egyik legkisebb forgalmú reptere, a pozsonyiak döntően az alig 60 kilométerre fekvő Bécs-Schwechatról repülnek. A szlovák főváros repülőterének éves forgalma először 

  • 2018-ban haladta meg a 2 millió főt, majd a Covid idején brutálisan visszaesett és 
  • 2023-ban sem érte el a korábbi szintet (1,95 millió fő), 
  • miközben a reptér éves kapacitását 5 millió utasra tervezték. 

Idén viszont megugrott a teljesítménye, most júliusban a havi forgalma rekordot döntött 359 ezer utassal, és az év első 7 hónapjában összesen 1,234 millió ügyfelet szolgált ki, ami 16 százalékos növekedés 2024 hasonló időszakához viszonyítva.

Kapcsolódó

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Pozsony

A Wizz Air felvirágoztatná az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőteret

Az eddig meglehetősen szerény forgalmú pozsonyi repülőtér most fellendülésre számít. A Wizz Air novembertől új bázist hoz létre északi szomszédunknál.
4 perc
India

Mégis beadta a derekát India a Trump–Putyin-találkozó előtt, körbenéznek olajért

Trump egyúttal megduplázta az Indiára kiszabott vámokat is.
2 perc
Hegyi Zsolt

Elkezdődött: nagyon másképp fognak kinézni a magyar vasútállomások, szinte minden vármegyében

A projekt 2026 nyarára zárul.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu